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Испания
29 июля 2026, 13:10 | Обновлено 29 июля 2026, 13:36
1724
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Игроки сборной Испании отговаривают Родри от перехода в Реал

Полузащитник «Фурии Рохи» может неожиданно перейти в «Барселону»

29 июля 2026, 13:10 | Обновлено 29 июля 2026, 13:36
1724
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Игроки сборной Испании отговаривают Родри от перехода в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Ферран Торрес
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История с переходом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в мадридский «Реал» может принять неожиданный поворот.

Источники в окружении игрока сообщают, что партнеры по национальной сборной отговаривают его от трансфера. Родри получает сигналы о нездоровой атмосфере в раздевалке «бланкос». Как известно, в составе «Фурии Рохи» на ЧМ-2026 играл лишь один футболист «Реала» – Марк Кукурелья, который перешел в мадридский клуб только в июне.

Сам Родри хотел бы присоединиться к «сливочным», но сделка пока находится на стадии обсуждения. В то же время сообщается, что обладатель «Золотого мяча» мог бы передумать и согласиться перейти в «Барселону», если бы получил соответствующее предложение и личное одобрение со стороны главного тренера «блаугранас» Ханси Флика.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Барселона, як завжди, економить кожну копійку. Не по кишені він їм.
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