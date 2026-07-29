Игроки сборной Испании отговаривают Родри от перехода в Реал

История с переходом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в мадридский «Реал» может принять неожиданный поворот.

Источники в окружении игрока сообщают, что партнеры по национальной сборной отговаривают его от трансфера. Родри получает сигналы о нездоровой атмосфере в раздевалке «бланкос». Как известно, в составе «Фурии Рохи» на ЧМ-2026 играл лишь один футболист «Реала» – Марк Кукурелья, который перешел в мадридский клуб только в июне.

Сам Родри хотел бы присоединиться к «сливочным», но сделка пока находится на стадии обсуждения. В то же время сообщается, что обладатель «Золотого мяча» мог бы передумать и согласиться перейти в «Барселону», если бы получил соответствующее предложение и личное одобрение со стороны главного тренера «блаугранас» Ханси Флика.