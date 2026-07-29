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  4. ПСЖ: «За него требуют необоснованно высокую сумму, мы не заплатим столько»
Франция
29 июля 2026, 06:02 |
904
0

ПСЖ: «За него требуют необоснованно высокую сумму, мы не заплатим столько»

Французский клуб объяснил, почему сорвался трансфер

29 июля 2026, 06:02 |
904
0
ПСЖ: «За него требуют необоснованно высокую сумму, мы не заплатим столько»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Во французском ПСЖ прокомментировали неудачную попытку подписать вингера Яна Диоманде, который близок к переходу в мадридский Реал.

«За футболиста требовали совершенно необоснованные деньги. Да, у него большой потенциал, но ещё год назад он выступал во втором дивизионе Испании.

Мы не будем тратить баснословные суммы только потому, что другой клуб пришёл с громкой презентацией. Это лишь демонстрирует, в каком направлении сейчас движется Реал», – отметили в ПСЖ.

Год назад Леганес продал игрока, который оценивался Transfermarkt в 1,5 млн евро, в РБ Лейпциг за 20 млн евро. Диоманде сыграл 50 матчей в Бундеслиге, забив 16 голов и отдав 11 голевых передач.

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Бундеслига трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Реал Мадрид чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг ПСЖ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 Ян Диоманде
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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