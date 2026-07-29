ПСЖ: «За него требуют необоснованно высокую сумму, мы не заплатим столько»
Французский клуб объяснил, почему сорвался трансфер
Во французском ПСЖ прокомментировали неудачную попытку подписать вингера Яна Диоманде, который близок к переходу в мадридский Реал.
«За футболиста требовали совершенно необоснованные деньги. Да, у него большой потенциал, но ещё год назад он выступал во втором дивизионе Испании.
Мы не будем тратить баснословные суммы только потому, что другой клуб пришёл с громкой презентацией. Это лишь демонстрирует, в каком направлении сейчас движется Реал», – отметили в ПСЖ.
Год назад Леганес продал игрока, который оценивался Transfermarkt в 1,5 млн евро, в РБ Лейпциг за 20 млн евро. Диоманде сыграл 50 матчей в Бундеслиге, забив 16 голов и отдав 11 голевых передач.
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