Ян Диоманде доволен, что отказал Челси
Потенциальный новичок «Реала» недавно выбирал между «Леганесом» и «Челси»
Вундеркинд «РБ Лейпцига» Ян Диоманде рассказывает, почему он отказался от предложения «Челси» после просмотра в 2023 году.
«Чтобы подготовиться к профессиональной карьере в Европе, я переехал в академию во Флориде. Два года спустя у меня были первые просмотры в «Челси», «Кристал Пэлас» и «Рейнджерс», – заявил 19-летний футболист.
«Это было трудное время. Мне казалось, что для многих все сводилось к деньгам.
Многие говорили мне, что я обязательно должен играть за «Челси». Тогда я остановил все и принял решение сам. Я знал президента «Леганеса», он помог мне с переездом в США.
Внезапно передо мной встал выбор: «Леганес» или «Челси»? Это было рискованно, но, к счастью, это было правильное решение.
Я думаю, что терпение очень важно в футболе. Дело не всегда только в деньгах. Если ты хорошо играешь, всё придёт само собой. Я молод, мне нужно играть, чтобы повысить свою спортивную ценность, чтобы совершенствоваться. А на скамейке я бы этого не добился».
Год назад Диоманде оценивался transfermarkt в 1,5 млн евро.
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