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  4. Ян Диоманде доволен, что отказал Челси
Англия
26 июля 2026, 23:16 |
254
0

Ян Диоманде доволен, что отказал Челси

Потенциальный новичок «Реала» недавно выбирал между «Леганесом» и «Челси»

26 июля 2026, 23:16 |
254
0
Ян Диоманде доволен, что отказал Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Вундеркинд «РБ Лейпцига» Ян Диоманде рассказывает, почему он отказался от предложения «Челси» после просмотра в 2023 году.

«Чтобы подготовиться к профессиональной карьере в Европе, я переехал в академию во Флориде. Два года спустя у меня были первые просмотры в «Челси», «Кристал Пэлас» и «Рейнджерс», – заявил 19-летний футболист.

«Это было трудное время. Мне казалось, что для многих все сводилось к деньгам.

Многие говорили мне, что я обязательно должен играть за «Челси». Тогда я остановил все и принял решение сам. Я знал президента «Леганеса», он помог мне с переездом в США.

Внезапно передо мной встал выбор: «Леганес» или «Челси»? Это было рискованно, но, к счастью, это было правильное решение.

Я думаю, что терпение очень важно в футболе. Дело не всегда только в деньгах. Если ты хорошо играешь, всё придёт само собой. Я молод, мне нужно играть, чтобы повысить свою спортивную ценность, чтобы совершенствоваться. А на скамейке я бы этого не добился».

Год назад Диоманде оценивался transfermarkt в 1,5 млн евро.

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Руслан Полищук Источник: Bild
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