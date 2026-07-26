Ян Диоманде доволен, что отказал Челси

Вундеркинд «РБ Лейпцига» Ян Диоманде рассказывает, почему он отказался от предложения «Челси» после просмотра в 2023 году.

«Чтобы подготовиться к профессиональной карьере в Европе, я переехал в академию во Флориде. Два года спустя у меня были первые просмотры в «Челси», «Кристал Пэлас» и «Рейнджерс», – заявил 19-летний футболист.

«Это было трудное время. Мне казалось, что для многих все сводилось к деньгам.

Многие говорили мне, что я обязательно должен играть за «Челси». Тогда я остановил все и принял решение сам. Я знал президента «Леганеса», он помог мне с переездом в США.

Внезапно передо мной встал выбор: «Леганес» или «Челси»? Это было рискованно, но, к счастью, это было правильное решение.

Я думаю, что терпение очень важно в футболе. Дело не всегда только в деньгах. Если ты хорошо играешь, всё придёт само собой. Я молод, мне нужно играть, чтобы повысить свою спортивную ценность, чтобы совершенствоваться. А на скамейке я бы этого не добился».

Год назад Диоманде оценивался transfermarkt в 1,5 млн евро.