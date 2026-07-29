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Лига конференций
29 июля 2026, 09:29 | Обновлено 29 июля 2026, 09:43
359
0

Ротаню дали совет перед Копенгагеном в Лиге конференций, заговорив об Усике

Алексей Полянский поделился своим прогнозом на ответный матч

29 июля 2026, 09:29 | Обновлено 29 июля 2026, 09:43
359
0
Ротаню дали совет перед Копенгагеном в Лиге конференций, заговорив об Усике
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Бывший украинский футболист Алексей Полянский поделился своим прогнозом на ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций «Копенгаген» — «Полесье», заодно упомянув Александра Усика и Руслана Ротаня.

«Ну, «Полесью» будет тяжело. Если мой земляк забивает на последних минутах, то вы сами понимаете уровень украинского футбола. Не хочу никого обсирать, но есть то, что есть.

Кто тренирует «Полесье»? Ротань. Кто у него в команде? Сергей Кравченко, Алексей Антонов и Серега Симоненко. Кто у них спортивный директор? Слава Шевчук. Те, кто играют, я даже не знаю, как вам это сказать… Мне кажется, ногтя на мизинце ещё не заслужили.

Надо забивать то, что есть. Ну, и второй пропущенный мяч нашей командой для меня глуповат, потому что люди боялись идти в отбор. Их много, но действуют они неэффективно.

«Копенгаген» — это история и эмблема. Чёрт возьми, какая команда! Когда-то играли в Лиге чемпионов. «Полесью» на данном этапе достался самый сильный соперник, мне кажется. Если посмотреть дальше по сетке, то там клоунада, как по-моему, вообще непонятные команды.

Я бы играл на контратаках. Заманил бы соперника. Потому что дома «Копенгаген» играет очень сильно. Знаю Петровича и думаю, что он не глупый человек. Он играл в ответственной зоне и должен знать стратегию и использовать её.

Ротань не такой, как Усик, чтобы сразу идти в атаку. Надо немного подождать, а потом ударить. Усику нужно поучиться у Ротаня, а Ротаню — у Усика. Думаю, Русик может дать совет, он сам в этой теме, играл в финале Лиги Европы».

Ответный матч между «Копенгагеном» и «Полесьем» запланирован на среду, 29 июля. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени. В первом матче команды сыграли в результативную ничью (3:3).

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Алексей Полянский Руслан Ротань Александр Усик Копенгаген Лига конференций Полесье Житомир Копенгаген - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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