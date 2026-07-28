Руслан РОТАНЬ: «Нет никакой дерзости или недооценки»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился своими ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги конференций против датского «Копенгагена» (первая игра — 3:3).

– Некоторые игроки «Полесья» сказали, что команда в Дании «закроет» «Копенгаген». Не слишком ли команда чувствует себя самоуверенной?

– Я уверен, что нет никакой самонадеянности или недооценки соперника. Это команда уровня Лиги чемпионов. Я уверен, Леандро только что подтвердил, что сейчас мы находимся на этапе, когда изучили друг друга ещё лучше. Это придаст завтрашнему матчу больше агрессивности в действиях обеих команд. Поэтому такие слова, если они и звучали от моих футболистов, вероятно, были неправильно интерпретированы или сказаны под влиянием эмоций после матча. Завтра нас ждет очень тяжелая игра, это однозначно. Мы это понимаем. Завтра состоится матч, который решит дальнейшую судьбу прохода в следующий раунд для каждой из команд. Настрой на матч будет как у нас, так и у «Копенгагена».

– После игры вы сказали, что некоторым игрокам уже пора становиться мужиками. Что вы вложили в эти слова и поговорили ли уже с ними индивидуально?

– Конечно, поговорили, обсуждали эту тему. Что касается этих слов: в матчах на евроарене мы не можем допускать таких ошибок в обороне, которые повторялись у нас на протяжении сборов. Мы уже должны быть мужиками, должны понимать степень ответственности матча. Это противостояние из двух матчей: выиграл – прошел дальше. Завтра важный день, и в этом матче нужно проявить максимальное внимание и концентрацию. Все эти качества присущи каждому игроку, о котором я говорил. Одному не хватало концентрации (молодой игрок, ещё не всё понимает), у второго с мотивацией всё в порядке, но есть проблемы в завершающей фазе. Над этим нужно работать, и на тренировках я ему это подчеркиваю. Это рабочие моменты, в которых мы все должны становиться взрослее. Это важный фактор — фактор результата. Когда у тебя есть все эти качества, ты добиваешься результата.

– Скажите, пожалуйста: завтра и вам, и «Копенгагену» нужно побеждать. Каким мы увидим «Полесье» — прагматичным, осторожным или команда с первых минут пойдет в атаку?

– Сам матч покажет. Думаю, он мало чем будет отличаться от предыдущего. Единственное – однозначно ждем от «Копенгагена» более агрессивной игры, потому что они играют дома, у них будет большая торсида (большое количество болельщиков), мы это понимаем. Но на нас это не должно давить. Мы давно не играли перед такими трибунами, где много болельщиков. Что касается владения мячом и развития атак – мы должны быть спокойными. Нужно отметить, что в обороне «Копенгагена» есть проблемы, но у них очень сильный атакующий потенциал впереди. Мы это понимаем. Поэтому и в первом матче было забито много голов. Это говорит как о силе соперника, так и об ошибках в обороне. Мы должны становиться лучше в оборонительных действиях. Завтра матч, в котором каждая из команд будет стремиться к победе. Это касается как «Копенгагена», так и нас.

– В Копенгаген приехали Коноплянка и Зозуля. Вообще, рады видеть старых друзей? Это как десант поддержки или, возможно, особая миссия?

– Это поддержка для нас. Конечно, мы очень рады их видеть. Мы много времени провели на поле как футболисты. Это прежде всего друзья, и они приехали поддержать нас в двух матчах. Очень приятно, когда у нас есть такая поддержка и болельщики на ответных матчах.

– Вопрос немного не по матчу. Поделитесь информацией о Евгении Волинце. После вашего заявления в мае о его травме никаких новостей не было. Возможно, что-то изменилось?

– Что касается Евгения Волинца: он начал тренироваться на сборах, но произошел рецидив. Сейчас Евгений проходит реабилитацию в клинике в Европе. Рецидив мышечной травмы требует гораздо больше времени на восстановление. Ждем его выздоровления, желаем как можно скорее поправиться и ждем его в нашей команде.

– После первого матча с «Копенгагеном» можно провести аналогию с игрой против «Фиорентины» в прошлом сезоне, когда в первом матче было очень много голевых моментов у ворот соперника, но ни одного гола, а все моменты соперника завершились голами. Какие выводы будут сделаны после первого матча с «Копенгагеном»? И как вы можете объяснить этот феномен: все моменты, которые создает соперник, они забивают, а у вас с реализацией есть проблемы?

– Это говорит об одном: над этим нужно работать. Повторюсь, у нас действительно есть проблемы в обороне. Но, ещё раз подчеркну, это не касается конкретно вратаря или защитников – это касается всей команды. Против мяча играют все. Очень важно сохранять компактность и начинать с верха, тогда будет порядок и сзади. Это зависит от стиля нашей игры. Мы это прекрасно понимаем. Понимаем и то, что это нужно улучшать и работать над этим. Другого выхода нет: только работать и всё исправлять.

– Команда готовится к серии пенальти?

– Все возможно. Мы должны быть готовы как к дополнительному времени, так и к серии пенальти. Матч может сложиться по-разному, поэтому мы готовы ко всему. На сборах мы поработали очень хорошо: у нас были отличные условия и качественные спарринги. Готовимся ко всему. Завтра мы должны понимать две вещи. Во-первых: атмосфера на стадионе не должна давить – мы должны воспринимать это так, что зритель пришел посмотреть на нас. Во-вторых: нужно понимать важность этого матча, ведь это игра за выход в следующий этап.

– То, что «Копенгаген» играет дома – для них это может стать преимуществом?

– На домашних трибунах есть определенное влияние. Но если команда готова к тому, чтобы пройти этого соперника, обладает уверенностью и проделала работу над ошибками первого матча, то на это не нужно обращать внимания. Как для нас, так и для «Копенгагена» цель одна – выход в следующий раунд.

Матч «Копенгаген» – «Полесье» состоится 29 июля в 20:00 по киевскому времени.