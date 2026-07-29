Украинский форвард: «Каждый ребенок мечтает играть за этот клуб»

Украинский форвард Назарий Русин, который этим летом перебрался в расположение львовских Карпат, заявил, что каждый ребенок из Львова мечтает играть именно за «львов».

«Я очень счастлив, что я вернулся в Украину, в Карпаты. Ибо каждый ребенок, наверное, из Львовской области мечтает играть в Карпатах. Сборы прошли хорошо, мы хорошо подготовились. Футболистов я знал, не так много лично, но многих знал. Они мне помогли, а также тренерский штаб и люди.

Я надеюсь, что мы хорошо подготовились. Но я думаю, мы еще будем набирать по ходу сезона. Потому что у нас немного новая команда, но я думаю, что все будет хорошо», – сказал Русин.

Последним клубом Русина был Сандерленд, но в сезоне 2025/26 он на правах аренды выступал за Арку (Гдыня). В 25 матчах он забил четыре гола, однако это не спасло его команду от вылета из Экстраклясы.