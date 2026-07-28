Защитник Парагвая: «Малейший контакт выводит из игры Германию и Францию»

Центральный защитник сборной Парагвая Хосе Канале указал на слабое место сборных Германии и Франции, соперников по плей-офф мундиаля.

«Немцы не любят силовую игру, как и французы. Даже малейший контакт выводил их из игры. Аргентинский и южноамериканский футбол гораздо сложнее, намного труднее, чем европейский», – заявил защитник.

Парагвайцы прошли Германию в серию пенальти, но вылетели от французов, которые не поддавались на множество провокаций.