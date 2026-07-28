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Чемпионат мира
28 июля 2026, 22:58 |
203
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Защитник Парагвая: «Малейший контакт выводит из игры Германию и Францию»

Хосе Канале вспомнил матчи плей-офф ЧМ-2026

28 июля 2026, 22:58 |
203
1 Comments
Защитник Парагвая: «Малейший контакт выводит из игры Германию и Францию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Центральный защитник сборной Парагвая Хосе Канале указал на слабое место сборных Германии и Франции, соперников по плей-офф мундиаля.

«Немцы не любят силовую игру, как и французы. Даже малейший контакт выводил их из игры. Аргентинский и южноамериканский футбол гораздо сложнее, намного труднее, чем европейский», – заявил защитник.

Парагвайцы прошли Германию в серию пенальти, но вылетели от французов, которые не поддавались на множество провокаций.

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Руслан Полищук Источник
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Комментарии 1
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Ой тільки не треба бла-бла-бла. Якраз, що проти французів Парагвай грав в антифутбол. 
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