ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая (1:0) получился одним из самых скандальных на турнире. Футболисты из Южной Америке противопоставили грубость и неприкрытое хамство техничной игре вице-чемпионов мира. Арбитр закрывал глаза на выходки команды Парагвая, более того показал игрокам другой команды три желтые карточки.

«Месть – это блюдо, которое подают холодным» – похоже так решили в сборной Франции и просто «забыли» о матче с Парагваем, представив афишу полуфинала с командой Испании. На картинке с турнирным путем команды после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала сразу идет виктория с Марокко (2:0).

Франция сыграет с Испанией 14 июля. Начало в 22:00.