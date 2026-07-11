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  4. ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
Чемпионат мира
11 июля 2026, 22:15 |
707
0

ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю

Сборная Франции «вычеркнула из памяти» игру 1/8 финала

11 июля 2026, 22:15 |
707
0
ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая (1:0) получился одним из самых скандальных на турнире. Футболисты из Южной Америке противопоставили грубость и неприкрытое хамство техничной игре вице-чемпионов мира. Арбитр закрывал глаза на выходки команды Парагвая, более того показал игрокам другой команды три желтые карточки.

«Месть – это блюдо, которое подают холодным» – похоже так решили в сборной Франции и просто «забыли» о матче с Парагваем, представив афишу полуфинала с командой Испании. На картинке с турнирным путем команды после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала сразу идет виктория с Марокко (2:0).

Франция сыграет с Испанией 14 июля. Начало в 22:00.

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Руслан Полищук Источник
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