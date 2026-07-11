ФОТО. Сборная Франции тонко отомстила Парагваю
Сборная Франции «вычеркнула из памяти» игру 1/8 финала
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Парагвая (1:0) получился одним из самых скандальных на турнире. Футболисты из Южной Америке противопоставили грубость и неприкрытое хамство техничной игре вице-чемпионов мира. Арбитр закрывал глаза на выходки команды Парагвая, более того показал игрокам другой команды три желтые карточки.
«Месть – это блюдо, которое подают холодным» – похоже так решили в сборной Франции и просто «забыли» о матче с Парагваем, представив афишу полуфинала с командой Испании. На картинке с турнирным путем команды после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала сразу идет виктория с Марокко (2:0).
Франция сыграет с Испанией 14 июля. Начало в 22:00.
𝐒𝐏𝐀𝐈𝐍 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒 🔥— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) July 10, 2026
Les Bleus now know their opponents and will face La Roja 🇪🇸 for a place in the World Cup final 🏆
🔜 See you on 14 July at 19:00 UTC! 🗓️ pic.twitter.com/lA7ynoZ4Jd
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