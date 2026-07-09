ВИДЕО. В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после скандала на ЧМ
Француз не пользуется большой популярностью в этой стране
В Парагвае публично сожгли чучело нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
В соцсетях стало вирусным видео, на котором парагвайцы, собравшиеся на ежегодном фестивале Сан-Хуан, подвесили на дерево манекен с табличкой с именем французского футболиста. После этого чучело подожгли под свист и одобрительные возгласы толпы.
Как известно, сборная Парагвая уступила Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026. Победный гол в ворота южноамериканцев забил именно Мбаппе с пенальти. На протяжении матча парагвайские игроки жестко прессинговали, провоцировали и постоянно фолили против лидера французов. По окончании игры Мбаппе ответил соперникам откровенным троллингом и отказался пожать руку вратарю Парагвая.
Kylian Mbappé's mannequin hung up from a tree in Paraguay and burned it at the San Juan festival. 🤯 pic.twitter.com/elDdrioqUy— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 9, 2026
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