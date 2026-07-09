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  4. ВИДЕО. В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после скандала на ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 18:59 |
411
0

ВИДЕО. В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после скандала на ЧМ

Француз не пользуется большой популярностью в этой стране

09 июля 2026, 18:59 |
411
0
ВИДЕО. В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после скандала на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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В Парагвае публично сожгли чучело нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

В соцсетях стало вирусным видео, на котором парагвайцы, собравшиеся на ежегодном фестивале Сан-Хуан, подвесили на дерево манекен с табличкой с именем французского футболиста. После этого чучело подожгли под свист и одобрительные возгласы толпы.

Как известно, сборная Парагвая уступила Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026. Победный гол в ворота южноамериканцев забил именно Мбаппе с пенальти. На протяжении матча парагвайские игроки жестко прессинговали, провоцировали и постоянно фолили против лидера французов. По окончании игры Мбаппе ответил соперникам откровенным троллингом и отказался пожать руку вратарю Парагвая.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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