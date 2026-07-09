Болельщики Марокко устроили шум возле отеля сборной Франции

Болельщики сборной Марокко устроили шум возле отеля в Бостоне, США, где проживает национальная сборная Франции.

Сообщается, что несколько сотен марокканцев пришли к зданию накануне матча 1/4 финала ЧМ-2026 Франция – Марокко. Болельщики начали громко петь песни, запускать фейерверки, включать автомобильные сирены и играть на барабанах. Все это – чтобы помешать французам восстановить силы перед важной встречей и оказать психологическое давление на соперника. Некоторые фанаты даже ждали французских футболистов у входа в отель.

К толпе вышли представители службы безопасности «ле бле». Они поговорили с марокканцами, попросив их покинуть территорию возле отеля. Общение прошло спокойно и без конфликтов, после чего болельщики разошлись.

Напомним, что матч Франция – Марокко состоится в четверг, 9 июля. Начало игры – в 23:00.