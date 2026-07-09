Тренер Марокко: «Мы хотим выиграть ЧМ-2026, но Франция – фаворит»

Тренер сборная Марокко Мохамед Уахби перед четвертьфинальным матчем против Франции ставит амбициозные задачи на ЧМ-2026.

«Мы не хотим слушать тех, кто говорит, что игроки Марокко уже достаточно сделали и заслужили уважение. Конечно, Франция – фаворит, но мы сделаем все для выхода в полуфинал и дальше. Мне не нравится ощущение, мол, мы уже сделали достаточно, а все остальное – бонус».

«Наш бонус – победа на чемпионате мира. И мы хотим этого. Однако сперва нужно пройти Францию», – сказал Уахби.

Игра Франция – Марокко состоится 9 июля, начало в 23:00.