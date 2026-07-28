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  4. Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 23:53 |
1119
17

Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»

Яна Суркис стала в защиту Кристиана Биловара

28 июля 2026, 23:53 |
1119
17 Comments
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
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Яна Суркис, супруга украинского центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара и дочь президента столичного клуба Игоря Суркиса, отреагировала на хейт в адрес своего мужа в социальных сетях:

«Я долго молчала не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что считаю: на эту ситуацию невозможно повлиять. Но молчать надоело.

Я считаю, что то, через что мой муж проходит в течение последних двух-трех лет, — это настоящий буллинг в интернете. Всем известно, к чему часто приводит буллинг. Слава Богу, у него крепкая психика и поддержка семьи и друзей.

Я не буду оскорблять вас в ответ. Пусть вся ваша злость и все ваши «пожелания» вернутся к вам самим. Искренне хочу пожелать вам счастья, ведь только по-настоящему несчастные люди могут изливать столько злости на другого человека.

Больше всего меня огорчает то, что мой сын вырастет и спросит: «Мама, а почему папе в интернете желают зла и даже смерти?»

Я всегда защищала и буду защищать свою семью!

P.S. Я ни в коем случае не обращаюсь к тем людям, которые пишут обоснованные комментарии по существу, без оскорблений и без перехода на личности.

P.S.S. Это также касается «журналистов», которые изо всех сил пытаются грязно нажиться на имени моего мужа. Ведь всем же интересен Беловар, не так ли?

P.S.S.S. И нет, мы не обижены. Вы имеете право высказывать своё мнение, а я имею право высказать своё. Всем мира и добра. «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром».

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Яна Суркис Кристиан Биловар Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 17
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Суспільство поділено на дві частини: одна ржава, яка виконує дерективи лондонського ухилянта(ну, тут все зрозуміло - чим більше бруду, тим смачніша кістка), друга та, яка відноситься до української диванної забави - давати вказівки, вчити інших при тому, що самі тупі, самі невдахи по життю і нахваталися вершків з інтернету, але бачать себе великими ексПЕРДАМИ та АНАЛітиками, та вважають, що в інтернеті можна писати все що завгодно і їм за це нічого не буде. Ну так, в нещасній Україні так, бо закони не працюють. Але якби це було написано в іншому європросторі, то там(в Німеччинні точно), є за це стаття. Ну, і на останок - бажати смерті можуть тільки опущені життям ублюдки
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Біловару мабуть повезло з дружиною. Можливо поспішний висновок, але з усіх дружин футболістів, що щось писали і мені доводилося читати їхні дописи, то ось цей виділяється в позитивний бік. 
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+3
8number - Ну ось і перше лайно відписалося. Бурбуріска послав? Що пообіцяв, пушистий ти наш?
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+2
Сьогодні загребське Динамо, поступаючись 0:2 швейцарському Туну, виграло 3:2. А на тому тижні інші динамівці з півночі з 0:2 на 4:2 камбечили.
Це до того, що в четвер і киянам час брати приклад і показати справжній Динамівський характер проти ПАОК
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0
Я думаю більшість надіється що коли син виросте, Біловар вже не буде грати в Динамо... хоча якщо судити з цього посту, то він ще там на багато-багато років, ну що ж, залишається тільки поспівчувати всім вболівальникам ДК.
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0
Тобто коли твій чоловік грає як гімно в клубі в який він потрапив по блату, яким володіє твій тупий батько який його розвалює кожен сезон, вболівальники повинні мовчати та ні дорогенька це ми ще ніжно дуже, в інших країнах і били і вбивали гравців за таке, почитай історію ......
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0
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Як там 9 трансферів просуваються?
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-2
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Від толерастів нижче зараз знудить 🤮  Паньску доньку побачили, хвостики піджали, язички викотили і чекають яйця 😂 
Нікчеми, фу 😷 
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-2
«Я не буду писати» — Пише.
«Я довго молчала» — Висралась в інстаграм одразу.
«Я не буду нікого ображати» — Ображає.
P.S. — P.P.P.S 
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-2
Це так у всьому світі, не лише в Україні. Багато вже таких новин було, як гравцям та їх сім'ям бажають всякого зла після провалів.
І це не викорінити.
Від цього треба просто відмежуватись. Не дати потокам негативу дійти до вашої свідомості
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-3
А діло в тому, що треба просто перестати читати коментарі. Особливо після невдалих матчів, для команди чи окремо гравця.
Коли для вас відпаде цінність "думок" всяких хейтерів, то і сама ця проблема відпаде апріорі
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-4
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