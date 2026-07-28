Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»

Яна Суркис, супруга украинского центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара и дочь президента столичного клуба Игоря Суркиса, отреагировала на хейт в адрес своего мужа в социальных сетях:

«Я долго молчала не потому, что мне нечего было сказать, а потому, что считаю: на эту ситуацию невозможно повлиять. Но молчать надоело.

Я считаю, что то, через что мой муж проходит в течение последних двух-трех лет, — это настоящий буллинг в интернете. Всем известно, к чему часто приводит буллинг. Слава Богу, у него крепкая психика и поддержка семьи и друзей.

Я не буду оскорблять вас в ответ. Пусть вся ваша злость и все ваши «пожелания» вернутся к вам самим. Искренне хочу пожелать вам счастья, ведь только по-настоящему несчастные люди могут изливать столько злости на другого человека.

Больше всего меня огорчает то, что мой сын вырастет и спросит: «Мама, а почему папе в интернете желают зла и даже смерти?»

Я всегда защищала и буду защищать свою семью!

P.S. Я ни в коем случае не обращаюсь к тем людям, которые пишут обоснованные комментарии по существу, без оскорблений и без перехода на личности.

P.S.S. Это также касается «журналистов», которые изо всех сил пытаются грязно нажиться на имени моего мужа. Ведь всем же интересен Беловар, не так ли?

P.S.S.S. И нет, мы не обижены. Вы имеете право высказывать своё мнение, а я имею право высказать своё. Всем мира и добра. «Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром».