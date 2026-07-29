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  4. Флик отправил домой шестерых футболистов Барселоны
Испания
29 июля 2026, 19:56 |
890
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Флик отправил домой шестерых футболистов Барселоны

Тренер провел тренировку с молодыми игроками

29 июля 2026, 19:56 |
890
0
Флик отправил домой шестерых футболистов Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с шестью молодыми футболистами, которые после завершения предсезонного турне по Англии покинут лагерь первой команды.

Немецкий специалист привлек к сборам ряд воспитанников академии из-за отсутствия многих основных игроков, которые ещё не вернулись из отпусков после чемпионата мира. В то же время, по информации испанских СМИ, шесть футболистов после завершения подготовки вернутся в «Барселону Атлетик» или команду U-19.

Речь идет об Оскаре Гистау, Жорди Пескере, Ориане Горене, Ибрагиме Диарру, Шейне Клюйверте и вратаре Икере Родригесе.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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