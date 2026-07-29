Флик отправил домой шестерых футболистов Барселоны
Тренер провел тренировку с молодыми игроками
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с шестью молодыми футболистами, которые после завершения предсезонного турне по Англии покинут лагерь первой команды.
Немецкий специалист привлек к сборам ряд воспитанников академии из-за отсутствия многих основных игроков, которые ещё не вернулись из отпусков после чемпионата мира. В то же время, по информации испанских СМИ, шесть футболистов после завершения подготовки вернутся в «Барселону Атлетик» или команду U-19.
Речь идет об Оскаре Гистау, Жорди Пескере, Ориане Горене, Ибрагиме Диарру, Шейне Клюйверте и вратаре Икере Родригесе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ответном матче второго раунда ЛК Лугано обыграл Дукаджини со счетом 5:1
Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Мухаммед Тункара и Хамиду Файе присоединились к «бело-синим»