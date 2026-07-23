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Испания
23 июля 2026, 11:59 | Обновлено 23 июля 2026, 12:55
1243
0

Флик окончательно поссорился с ключевым игроком Барселоны. Тот хочет уйти

Френки де Йонг разочаровал тренера

23 июля 2026, 11:59 | Обновлено 23 июля 2026, 12:55
1243
0
Флик окончательно поссорился с ключевым игроком Барселоны. Тот хочет уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Де Йонг и Флик
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Отношения главного тренера «Барселоны» Ханси Флика и нидерландского полузащитника команды Френки де Йонга окончательно разрушены.

Источник сообщает, что серьёзный разлад в отношениях между ними произошёл во время 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, когда во втором матче противостояния нидерландец отказался выходить на поле. Тогда медицинская служба дала де Йонгу разрешение принять участие в матче, а Флик просил футболиста сыграть около 60 минут, однако получил отказ. Игрок заявил, что не хочет идти на какие-либо риски из-за недавней травмы.

На ЧМ-2026 де Йонг травмировал колено и даже выходил играть с повреждением на матч против Марокко. Из-за небрежного отношения теперь ему может потребоваться более четырёх месяцев на восстановление, что разозлило Флика. Сам игрок также не в восторге от такого положения дел и уже рассматривает варианты смены клуба. Его контракт с «блаугранас» рассчитан до 2029 года.

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Френки де Йонг Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Нидерландов по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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