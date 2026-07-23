Флик окончательно поссорился с ключевым игроком Барселоны. Тот хочет уйти

Отношения главного тренера «Барселоны» Ханси Флика и нидерландского полузащитника команды Френки де Йонга окончательно разрушены.

Источник сообщает, что серьёзный разлад в отношениях между ними произошёл во время 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, когда во втором матче противостояния нидерландец отказался выходить на поле. Тогда медицинская служба дала де Йонгу разрешение принять участие в матче, а Флик просил футболиста сыграть около 60 минут, однако получил отказ. Игрок заявил, что не хочет идти на какие-либо риски из-за недавней травмы.

На ЧМ-2026 де Йонг травмировал колено и даже выходил играть с повреждением на матч против Марокко. Из-за небрежного отношения теперь ему может потребоваться более четырёх месяцев на восстановление, что разозлило Флика. Сам игрок также не в восторге от такого положения дел и уже рассматривает варианты смены клуба. Его контракт с «блаугранас» рассчитан до 2029 года.