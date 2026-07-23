Барселона решительно настроена вернуть звездного экс-игрока

Руководство «Барселоны» продолжит попытки выкупить контракт 32-летнего защитника «Аль-Хиляля» и сборной Португалии Жоау Канселу.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы оптимистично настроены в отношении переговоров и почти уверены, что им удастся договориться о возвращении футболиста. Сам Канселу хочет выступать в составе «блаугранас». Ожидается, что трансфер будет завершён до конца летнего трансферного окна.

Жоау выступал на правах аренды за «Барселону» в сезонах 2023/24 и 2025/26. Всего он провел в составе каталонцев 48 матчей и забил четыре гола. Его контракт с «Аль-Хилялом» рассчитан до конца июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 8 миллионов евро.