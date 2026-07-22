ПСЖ нацелился на футболиста, который стал героем финала чемпионата мира

Один из главных героев финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины Ферран Торрес с высокой вероятностью сменит команду в ближайшее время.

Автор единственного забитого мяча в ворота аргентинцев решил покинуть испанскую «Барселону» с и присоединиться ко французскому ПСЖ. Об этом сообщил журналист Давид Ибаньес.

Каталонский клуб предложил 26-летнему футболисту продлить контракт, который истекает в июне 2027 года, однако испанец собирается перебраться в чемпионат Франции.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике готов гарантировать Торресу место в стартовом составе и ключевую роль в долгосрочном проекте ПСЖ.

В прошлом сезоне Ферран провел 49 матчей, в которых забил 21 гол и отдал три результативных передачи. Трансферная стоимость форварда составляет 55 миллионов евро.