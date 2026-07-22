ПСЖ нацелился на футболиста, который стал героем финала чемпионата мира
Ферран Торрес планирует покинуть «Барселону» и присоединиться к парижской команде
Один из главных героев финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины Ферран Торрес с высокой вероятностью сменит команду в ближайшее время.
Автор единственного забитого мяча в ворота аргентинцев решил покинуть испанскую «Барселону» с и присоединиться ко французскому ПСЖ. Об этом сообщил журналист Давид Ибаньес.
Каталонский клуб предложил 26-летнему футболисту продлить контракт, который истекает в июне 2027 года, однако испанец собирается перебраться в чемпионат Франции.
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике готов гарантировать Торресу место в стартовом составе и ключевую роль в долгосрочном проекте ПСЖ.
В прошлом сезоне Ферран провел 49 матчей, в которых забил 21 гол и отдал три результативных передачи. Трансферная стоимость форварда составляет 55 миллионов евро.
🚨🚨 JUST IN: Ferran Torres is close to LEAVING Barcelona and is currently more likely to leave than stay.— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 22, 2026
Barça are expected to send him a contract renewal offer in the coming days, but Ferran has received a very attractive financial proposal from PSG.
Luis Enrique would also… pic.twitter.com/nrZklod5hd
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