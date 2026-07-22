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  4. ПСЖ нацелился на футболиста, который стал героем финала чемпионата мира
Чемпионат мира
22 июля 2026, 20:51 |
1436
0

ПСЖ нацелился на футболиста, который стал героем финала чемпионата мира

Ферран Торрес планирует покинуть «Барселону» и присоединиться к парижской команде

22 июля 2026, 20:51 |
1436
0
ПСЖ нацелился на футболиста, который стал героем финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Один из главных героев финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины Ферран Торрес с высокой вероятностью сменит команду в ближайшее время.

Автор единственного забитого мяча в ворота аргентинцев решил покинуть испанскую «Барселону» с и присоединиться ко французскому ПСЖ. Об этом сообщил журналист Давид Ибаньес.

Каталонский клуб предложил 26-летнему футболисту продлить контракт, который истекает в июне 2027 года, однако испанец собирается перебраться в чемпионат Франции.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике готов гарантировать Торресу место в стартовом составе и ключевую роль в долгосрочном проекте ПСЖ.

В прошлом сезоне Ферран провел 49 матчей, в которых забил 21 гол и отдал три результативных передачи. Трансферная стоимость форварда составляет 55 миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: Barca Universal
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