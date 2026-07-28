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Италия
28 июля 2026, 21:17 |
425
0

Защитник сборной Англии договорился о переходе в Интер

Джон Стоунз продолжит карьеру в Милане

28 июля 2026, 21:17 |
425
0
Защитник сборной Англии договорился о переходе в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз
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32-летний центральный защитник сборной Англии Джон Стоунз практически завершил свой переход в миланский «Интер».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, англичанин уже согласовал все детали своего двухлетнего контракта с «нерадзурри». Защитнику остаётся пройти медосмотр и подписать контракт. Официально о подписании бывшей звезды «Манчестер Сити» руководство «Интера» сообщит в четверг, 30 июля.

В прошлом сезоне Стоунз сыграл 18 матчей во всех турнирах в составе «горожан». На ЧМ-2026 Джон принял участие в 5 матчах.

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Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Джон Стоунз трансферы свободный агент
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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