ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал форварда Ювентуса

Форвард «Ювентуса» Лои Опенда арендован французским «Лионом». Туринцы получат компенсацию в размере 3,5 млн евро.

26-летний бельгиец связан контрактом с туринцами до 2030 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

В прошлом сезоне Опенда играл за «РБ Лейпциг» и «Ювентус» и забил всего два гола в 37 поединках.