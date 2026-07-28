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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал форварда Ювентуса
Италия
28 июля 2026, 20:09 |
185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал форварда Ювентуса

Лои Опенда едет во Францию

28 июля 2026, 20:09 |
185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал форварда Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лои Опенда
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Форвард «Ювентуса» Лои Опенда арендован французским «Лионом». Туринцы получат компенсацию в размере 3,5 млн евро.

26-летний бельгиец связан контрактом с туринцами до 2030 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

В прошлом сезоне Опенда играл за «РБ Лейпциг» и «Ювентус» и забил всего два гола в 37 поединках.

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Лои Опенда Ювентус Лион трансферы Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: ФК Лион
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