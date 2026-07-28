Италия28 июля 2026, 20:09 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лион арендовал форварда Ювентуса
Лои Опенда едет во Францию
28 июля 2026, 20:09 |
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Форвард «Ювентуса» Лои Опенда арендован французским «Лионом». Туринцы получат компенсацию в размере 3,5 млн евро.
26-летний бельгиец связан контрактом с туринцами до 2030 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.
В прошлом сезоне Опенда играл за «РБ Лейпциг» и «Ювентус» и забил всего два гола в 37 поединках.
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