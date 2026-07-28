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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 18:47 | Обновлено 28 июля 2026, 19:01
1920
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Эксперт: «Найдёт ли Костюк замену Биловару?»

Интрига сохранится до самого конца

28 июля 2026, 18:47 | Обновлено 28 июля 2026, 19:01
1920
3 Comments
Эксперт: «Найдёт ли Костюк замену Биловару?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар
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Украинский тренер Богдан Блавацкий, который в последние годы работает в польском футболе, эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на ответные матчи наших команд во втором квалификационном раунде еврокубков.

«Не удивлюсь, если все представители Украины пройдут дальше, хотя не исключен и вариант, что не удастся избежать неудач. Я даже склоняюсь к тому, что во всех поединках не обойдется без серии послематчевых пенальти.

В противостоянии в Салониках в Лиге Европы очень многое будет зависеть от того, найдет ли главный тренер Игорь Костюк надежную замену Кристиану Биловару в центре обороны, который в первом матче в Люблине выглядел слабо. Возможно, стоит рискнуть и доверить место стопера Томашу Кендзере, который до возвращения в «Динамо» уверенно действовал на этой позиции именно в ПАОКе. Если в обороне у киевлян обойдется без сбоев, то они смогут взять реванш, и тогда судьба путевки в следующий раунд определится в серии послематчевых пенальти.

Что же касается наших представителей в Лиге конференций, то, думаю, все в Копенгагене и Генте снова закончится подписанием мирных соглашений. Далее будет футбольная лотерея и, конечно, хочется, чтобы счастливые билеты достались «Полесью» и ЛНЗ».

Ранее известный эксперт предложил «Динамо» перевести Кендзеру на другую позицию.

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Кристиан Биловар Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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дякую редактору за натяк про гру зятя суркіса. думаю це неможливо. там не за вміння грати брали в команду.
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+2
Заміну Біловару!?
Та любий інший захисник буде на дві голови сильніший цього дніща!
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+2
однозначно в цій грі потрібно ставити Томаша, а направо є з кого вибрати.
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+1
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