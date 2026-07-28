Эксперт: «Найдёт ли Костюк замену Биловару?»

Украинский тренер Богдан Блавацкий, который в последние годы работает в польском футболе, эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на ответные матчи наших команд во втором квалификационном раунде еврокубков.

«Не удивлюсь, если все представители Украины пройдут дальше, хотя не исключен и вариант, что не удастся избежать неудач. Я даже склоняюсь к тому, что во всех поединках не обойдется без серии послематчевых пенальти.

В противостоянии в Салониках в Лиге Европы очень многое будет зависеть от того, найдет ли главный тренер Игорь Костюк надежную замену Кристиану Биловару в центре обороны, который в первом матче в Люблине выглядел слабо. Возможно, стоит рискнуть и доверить место стопера Томашу Кендзере, который до возвращения в «Динамо» уверенно действовал на этой позиции именно в ПАОКе. Если в обороне у киевлян обойдется без сбоев, то они смогут взять реванш, и тогда судьба путевки в следующий раунд определится в серии послематчевых пенальти.

Что же касается наших представителей в Лиге конференций, то, думаю, все в Копенгагене и Генте снова закончится подписанием мирных соглашений. Далее будет футбольная лотерея и, конечно, хочется, чтобы счастливые билеты достались «Полесью» и ЛНЗ».

Ранее известный эксперт предложил «Динамо» перевести Кендзеру на другую позицию.