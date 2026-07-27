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Лига Европы
27 июля 2026, 00:21 | Обновлено 27 июля 2026, 00:26
237
0

Известный эксперт предложил Динамо перевести Кендзеру на другую позицию

Ответные матчи наилучшим образом дадут оценку тренерской работе

27 июля 2026, 00:21 | Обновлено 27 июля 2026, 00:26
237
0
Известный эксперт предложил Динамо перевести Кендзеру на другую позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
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Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в ответных матчах второго квалификационного раунда еврокубков с участием украинских клубов.

– Ответные матчи, особенно на старте еврокубковой кампании, всегда являются демонстрацией качества тренерской работы. Ведь за ту неделю, которая отделяет поединки, что-либо изменить в функциональном плане очень сложно. Тем более что нужно время на восстановление, решение логистических вопросов.

– Тогда уточните, о каких именно аспектах тренерской деятельности идет речь?

– Прежде всего, после скрупулезного анализа нужно определиться с тактикой на повторное противостояние. Во-вторых, следует постараться удивить визави какими-нибудь домашними заготовками во время розыгрыша стандартных положений. В-третьих, мотивационная составляющая: стоит постараться достучаться до подопечных, чтобы те были готовы сыграть из-за не могу. По-моему, именно в этих компонентах можно оперативно добавить.

Здесь еще следует акцентировать внимание на том, что первые поединки всегда проводить легче, потому что большую роль играют эмоции, а вот в ответных матчах на первый план уже выходит уровень подготовки, который позволяет достигать нужного результата.

– Тогда в процентном соотношении, где у нас лучшие шансы?

– Давайте анализировать по престижности турниров. Если откровенно, мне не понравилось настроение на тренерском мостике динамовцев, когда в поединке Лиги Европы с греческим ПАОКом счет стал 1:3 в пользу гостей. Но от разгрома киевлян спасло то, что греческая команда успокоилась, начала играть вторым номером и чуть не поплатилась.

Вот почему мне очень интересно, какую тактику после минимального поражения возьмет на вооружение в Салониках наставник киевлян Игорь Костюк. С одной стороны, динамовцам надо идти вперед большими силами и забивать, с другой – следует быть настороже, потому что ПАОК хорошо контратакует. Поэтому увидим, удастся ли киевлянам скрыть свои недостатки и воспользоваться собственными преимуществами. Все же, учитывая, что греки будут играть дома при просто безумной поддержке болельщиков, я отдаю предпочтение ПАОКу – 60 на 40.

– Это довольно существенно. А что может укрепить позиции динамовцев?

– Меня больше всего беспокоит центр обороны, с этим что-то нужно делать. Один из вариантов – попробовать в роли стопера Томаша Кендзеру, а правый фланг защиты доверить еще одному новичку – Алексею Сычу. Однако это решать Костюку.

– Теперь о наших представителях в Лиге конференций. Как бы вы оценили высказывания некоторых футболистов «Полесья», которые в своих комментариях утверждали, что после ничьей с «Копенгагеном» в словацком Кошице едут в Данию побеждать?

– Знаете, мне понравилось, как «Полесье» играло в Словакии, наверное, они больше заслуживали победы. К сожалению, тоже не обошлось без провалов в обороне, а вратарь Георгий Бущан не всегда был на высоте.

Что касается последних высказываний подопечных Руслана Ротаня, то иногда лучше просто промолчать. Что-то не помню, чтобы при Валерии Лобановском кто-то из динамовцев позволял себе такие заявления. И это тогда, когда с киевлянами все считались на международной арене. Поэтому думаю, что для начала нужно хоть что-нибудь серьезное выиграть, а уже потом комментировать.

Я считаю шансы «Копенгагена» выше – 55 на 45 именно благодаря большему еврокубковому опыту.

Приблизительно такие же расклады в пользу бельгийцев и в матче «Гент» – ЛНЗ. Заточенность черкасчан на борьбу в переходной фазе, атакующий стиль производят приятное впечатление. В этом заслуга прежде всего главного тренера Виталия Пономарева, который благодаря правильно выбранной тактике и стратегии достиг значительных успехов в чемпионате УПЛ.

Однако Лига конференций – это уже другой уровень, и этого достаточно ограниченного тактического арсенала может не хватить для дальнейшего продвижения. Впрочем, не исключено, что наставник что-то мог приберечь для ответного матча. Ведь некоторые трансформации в игре черкасчан были заметны уже во время исторического дебюта на международной арене в польском Плоцке. Очень не хочется, чтобы еврокубковая сказка для футболистов ЛНЗ закончилась так быстро.

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Динамо Киев ПАОК Копенгаген Лига Европы Гент Полесье Житомир Лига конференций Динамо - ПАОК ЛНЗ Черкассы инсайд Мнение эксперта ЛНЗ - Гент Полесье - Копенгаген Томаш Кендзера Олег Федорчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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