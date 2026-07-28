Бывший вингер сборной Украины стал вратарем

38-летний бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк, который сейчас выступает в роли играющего тренера в клубе Медиалиги PROFAN, опробовал на себе новую роль на футбольном поле.

В матче против LOKO MEDIA TEAM Морозюк вышел во вратарских перчатках.

«Новая позиция? Не новая! Я когда-то начинал как вратарь», – пояснил Морозюк.

Последним профессиональным клубом в карьере Николая был кипрский «Ипсинос», который он покинул в 2023 году.