Другие новости28 июля 2026, 18:41 | Обновлено 28 июля 2026, 18:58
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Бывший вингер сборной Украины стал вратарем
Николай Морозюк сменил амплуа
28 июля 2026, 18:41 | Обновлено 28 июля 2026, 18:58
1383
0
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38-летний бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк, который сейчас выступает в роли играющего тренера в клубе Медиалиги PROFAN, опробовал на себе новую роль на футбольном поле.
В матче против LOKO MEDIA TEAM Морозюк вышел во вратарских перчатках.
«Новая позиция? Не новая! Я когда-то начинал как вратарь», – пояснил Морозюк.
Последним профессиональным клубом в карьере Николая был кипрский «Ипсинос», который он покинул в 2023 году.
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