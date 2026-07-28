Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший вингер сборной Украины стал вратарем
Другие новости
28 июля 2026, 18:41 | Обновлено 28 июля 2026, 18:58
1383
0

Бывший вингер сборной Украины стал вратарем

Николай Морозюк сменил амплуа

28 июля 2026, 18:41 | Обновлено 28 июля 2026, 18:58
1383
0
Бывший вингер сборной Украины стал вратарем
УАФ. Николай Морозюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

38-летний бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк, который сейчас выступает в роли играющего тренера в клубе Медиалиги PROFAN, опробовал на себе новую роль на футбольном поле.

В матче против LOKO MEDIA TEAM Морозюк вышел во вратарских перчатках.

«Новая позиция? Не новая! Я когда-то начинал как вратарь», – пояснил Морозюк.

Последним профессиональным клубом в карьере Николая был кипрский «Ипсинос», который он покинул в 2023 году.

По теме:
Сборная Украины может потерять талантливого игрока, который нужен Израилю
«Сделаю все, чтобы стать заметным». Кочергин нацелен вернуться в сборную
На сколько выбыл Конопля? Появились первые данные о травме украинца
Николай Морозюк сборная Украины по футболу медиафутбол PROFAN
Андрей Плыгун Источник: Sportarena
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦСКА 1948 – Спартак Трнава. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28 июля 2026, 19:13 0
ЦСКА 1948 – Спартак Трнава. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
ЦСКА 1948 – Спартак Трнава. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Встреча начнется 28 июля в 20:30 по Киеву

Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Волейбол | 28 июля 2026, 11:52 0
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций

Олег поделился ожиданиями от матча

Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Теннис | 28.07.2026, 13:50
Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Котляр в Румынии впервые в карьере выиграла матч в основе турнира WTA 125
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Бокс | 28.07.2026, 09:00
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 08:43
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
Стало известно, сколько Джошуа заработал за шесть минут боя с Пренгой
28.07.2026, 07:32
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 5
Футбол
Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
Сборная Украины стала чемпионом Европы, уверенно утерев нос Германии
27.07.2026, 00:02 1
Водные виды
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
27.07.2026, 07:47 8
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем