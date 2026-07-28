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Сборная УКРАИНЫ
28 июля 2026, 11:11 | Обновлено 28 июля 2026, 12:28
1312
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Сборная Украины может потерять талантливого игрока, который нужен Израилю

Михаил Вексельман успешно выступает в составе израильского клуба «Хапоэль» Иерусалим

28 июля 2026, 11:11 | Обновлено 28 июля 2026, 12:28
1312
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Сборная Украины может потерять талантливого игрока, который нужен Израилю
Михаил Вексельман
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Талантливый 16-летний защитник израильского клуба «Хапоэль» Иерусалим Михаил Вексельман имеет украинский и израильский паспорта и хочет выступать за сборную Украины.

Отец футболиста Ростислав сообщил, что его сын ждет вызова от «сине-желтых» на ближайшие тренировочные сборы и в то же время уже имеет предложение играть за сборную Израиля:

«Да, он хочет играть за сборную Украины. И это самый первый приоритет. Однако он не хочет остаться без какой-либо сборной вообще. Только что я разговаривал с тренером сборной Израиля, и они его хотят позвать.

Однако если будет предложение играть за сборную Украины, то это не вопрос. Будет играть за украинскую команду, он этого хочет. Скажу так, я понимаю, что сборной Украины нужно как минимум посмотреть его. Для этого вызывают на сборы.

Речь идет о парне, которого в этом году хотели испанские клубы. За границей им занимаются Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Насколько я знаю, это клубы высшего дивизиона.

Израильские гранды сделали предложения иерусалимскому «Хапоэлю», в котором он играет уже четвертый год. Такие клубы, у которых никаких проблем с денежными средствами нет.

Такие, как «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль», Беер-Шева, «Бейтар» Иерусалим. Но «Хапоэль» его не отпускает, говорит, что «это наш игрок». И сейчас ему готовится новый контракт.

Он выступает за U-17 и U-18, это уже молодежь. Он играет очень позиционно, как это делает ван Дейк. Михаил – смесь ван Дейка и Кубарси. Только он левоногий. У него пас на 40 метров – как будто рукой кладет», – рассказал Вексельман.

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Николай Тытюк Источник: Динамомания
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хто б ще рохзвалив би його найкраще, як не батько-іудей
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