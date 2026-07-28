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Испания
28 июля 2026, 18:24 | Обновлено 28 июля 2026, 18:51
393
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Арсенал готов платить Винисиусу больше, чем Реал – Мбаппе

Лондонцы готовы пойти на беспрецедентный шаг ради бразильца

28 июля 2026, 18:24 | Обновлено 28 июля 2026, 18:51
393
0
Арсенал готов платить Винисиусу больше, чем Реал – Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Винисиус
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Лондонский «Арсенал» готов предложить вингеру «Реала» и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору самую высокую зарплату в истории клуба.

Ранее у бразильца возникли разногласия с руководством «бланкос» по поводу нового контракта. Футболист хочет существенного повышения зарплаты, а именно, чтобы ему платили столько же, сколько и нападающему Килиану Мбаппе (30-32 млн евро в год). «Реал» отказывается идти на поводу у Винисиуса и уже рассматривает возможность продажи игрока.

В то же время «Арсенал», как сообщают источники, готов не только платить звезде сборной Бразилии столько же, сколько получает Мбаппе в «Реале», но и превзойти этот показатель. Такой зарплаты в лондонском клубе раньше не получал никто. Самый высокий доход среди «канониров» сегодня имеет вингер сборной Англии Букайо Сака – 18,2 млн евро.

Руководство «Арсенала» отчаянно стремится заполучить Винисиуса Жуниора в свою команду, поскольку главный тренер Микель Артета видит в нём основу своего будущего проекта. Сам бразилец при этом настроен остаться в Мадриде, но шансов добиться заявленных требований у него немного.

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы зарплаты
Андрей Плыгун Источник: El Nacional
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