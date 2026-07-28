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  4. Романо назвал четырех игроков, с которыми планирует попрощаться Реал
Испания
28 июля 2026, 14:21 |
968
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Романо назвал четырех игроков, с которыми планирует попрощаться Реал

Асенсио, Мастантуоно, Паласиос и Гарсия будут выставлены на трансфер

28 июля 2026, 14:21 |
968
1 Comments
Романо назвал четырех игроков, с которыми планирует попрощаться Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке после назначения на должность главного тренера именитого португальца Жозе Моуриньо.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что королевский клуб выбрал четырех футболистов, которые не входят в планы наставника и будут выставлены на трансфер.

В список попали защитник Рауль Асенсио, полузащитники Сесар Паласиос и Франко Мастантуоно, и форвард Гонсало Гарсия, в случае с которым также рассматривается аренда.

При этом позиции голкипера сборной Украины Андрея Лунина остаются неизменными – «сливочные» считают 27-летнего футболиста идеальным вторым номером, который всегда может подстраховать бельгийца Тибо Куртуа.

В сезоне 2025/26 украинец провел 12 матчей во всех официальных матчах, в которых пропустил 21 мяч и один раз отыграл «на ноль». Контракт голкипера истекает 30 июня 2030 года.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Фабрицио Романо Рауль Асенсио Франко Мастантуоно Гонсало Гарсия Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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з цього "збитого льотчика" такий тренер як з мене балерина. Він вже давно не профпридатний для роботи з топ-клубами, думаю, до кінця сезону виженуть з компенсацією. Просто це один втрачений сезон для "Реалу". Моуріньо і на піку далі півфіналу ЛЧ з "Реалом" не заходив.
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