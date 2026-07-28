Романо назвал четырех игроков, с которыми планирует попрощаться Реал

Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке после назначения на должность главного тренера именитого португальца Жозе Моуриньо.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что королевский клуб выбрал четырех футболистов, которые не входят в планы наставника и будут выставлены на трансфер.

В список попали защитник Рауль Асенсио, полузащитники Сесар Паласиос и Франко Мастантуоно, и форвард Гонсало Гарсия, в случае с которым также рассматривается аренда.

При этом позиции голкипера сборной Украины Андрея Лунина остаются неизменными – «сливочные» считают 27-летнего футболиста идеальным вторым номером, который всегда может подстраховать бельгийца Тибо Куртуа.

В сезоне 2025/26 украинец провел 12 матчей во всех официальных матчах, в которых пропустил 21 мяч и один раз отыграл «на ноль». Контракт голкипера истекает 30 июня 2030 года.