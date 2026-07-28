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Чемпионат мира
28 июля 2026, 16:59 | Обновлено 28 июля 2026, 17:11
4702
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ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026

Испанец сделал татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте

28 июля 2026, 16:59 | Обновлено 28 июля 2026, 17:11
4702
2 Comments
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья сдержал обещание, данное им во время чемпионата мира-2026.

Футболист пообещал, что если выиграет мундиаль, то сделает татуировку с лицом главного тренера «Фурии Рохи» Луиса де ла Фуэнте. В финале испанцы обыграли Аргентину (1:0).

Во вторник, 28 июля, Кукурелья опубликовал в своих сторис фото из тату-салона и добавил подпись: «Обещания выполняются». Результат работы мастера футболист пока не продемонстрировал.

На ЧМ-2026 Марк был одним из самых активных и полезных игроков в составе Испании. На его счету 8 матчей и 3 голевые передачи на мундиале.

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Луис де ла Фуэнте Марк Кукурелья сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: Instagram
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Комментарии 2
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он не стрежотся потому что ещё в юности обещал бабушке-она его так на поле отличает потому что старенькая....милая история 
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Краще б він підстригся )
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