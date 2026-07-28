ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья сдержал обещание, данное им во время чемпионата мира-2026.

Футболист пообещал, что если выиграет мундиаль, то сделает татуировку с лицом главного тренера «Фурии Рохи» Луиса де ла Фуэнте. В финале испанцы обыграли Аргентину (1:0).

Во вторник, 28 июля, Кукурелья опубликовал в своих сторис фото из тату-салона и добавил подпись: «Обещания выполняются». Результат работы мастера футболист пока не продемонстрировал.

На ЧМ-2026 Марк был одним из самых активных и полезных игроков в составе Испании. На его счету 8 матчей и 3 голевые передачи на мундиале.