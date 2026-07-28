Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет

Французский специалист Зинедин Зидан стал преемником Дидье Дешама во главе сборной Франции, который был главным тренером команды в течение 14 лет.

Всего за последние 50 лет, начиная с 1976 года, всего 10 специалистов возглавляли национальную французскую сборную.

Вспомним, кто тренировал «Ле Блэ» за прошедшее полвека и какое количество матчей.

Главные тренеры сборной Франции, начиная с 1976 года