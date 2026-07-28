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  4. Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Франция
28 июля 2026, 16:14 |
262
0

Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет

Вспомним, кто тренировал «Ле Бле» за прошедшее полвека

28 июля 2026, 16:14 |
262
0
Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский специалист Зинедин Зидан стал преемником Дидье Дешама во главе сборной Франции, который был главным тренером команды в течение 14 лет.

Всего за последние 50 лет, начиная с 1976 года, всего 10 специалистов возглавляли национальную французскую сборную.

Вспомним, кто тренировал «Ле Блэ» за прошедшее полвека и какое количество матчей.

Главные тренеры сборной Франции, начиная с 1976 года

  • Зинедин Зидан – с 2026 года
  • Дидье Дешам – 2012–2026, 187 матчей
  • Лоран Блан – 2010–2012, 27 матчей
  • Раймон Доменек – 2004–2010, 79 матчей
  • Жак Сантини – 2002–2004, 28 матчей
  • Роже Лемер – 1998–2002, 53 матча
  • Эме Жаке – 1994–1998, 53 матча
  • Жерар Улье – 1992–1993, 12 матчей
  • Мишель Платини – 1988–1992, 29 матчей
  • Анри Мишель – 1984–1988, 36 матчей
  • Мишель Идальго – 1976–1984, 75 матчей
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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