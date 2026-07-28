Франция28 июля 2026, 16:14 |
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Только 10 тренеров перед Зиданом возглавляли Францию за последние 50 лет
Вспомним, кто тренировал «Ле Бле» за прошедшее полвека
28 июля 2026, 16:14 |
262
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Французский специалист Зинедин Зидан стал преемником Дидье Дешама во главе сборной Франции, который был главным тренером команды в течение 14 лет.
Всего за последние 50 лет, начиная с 1976 года, всего 10 специалистов возглавляли национальную французскую сборную.
Вспомним, кто тренировал «Ле Блэ» за прошедшее полвека и какое количество матчей.
Главные тренеры сборной Франции, начиная с 1976 года
- Зинедин Зидан – с 2026 года
- Дидье Дешам – 2012–2026, 187 матчей
- Лоран Блан – 2010–2012, 27 матчей
- Раймон Доменек – 2004–2010, 79 матчей
- Жак Сантини – 2002–2004, 28 матчей
- Роже Лемер – 1998–2002, 53 матча
- Эме Жаке – 1994–1998, 53 матча
- Жерар Улье – 1992–1993, 12 матчей
- Мишель Платини – 1988–1992, 29 матчей
- Анри Мишель – 1984–1988, 36 матчей
- Мишель Идальго – 1976–1984, 75 матчей
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