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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 15:06 | Обновлено 28 июля 2026, 15:18
799
0

Украинский защитник вынужденно стал тренером, трудоустроившись в клубе УПЛ

Александр Каплиенко стал тренером

28 июля 2026, 15:06 | Обновлено 28 июля 2026, 15:18
799
0
Украинский защитник вынужденно стал тренером, трудоустроившись в клубе УПЛ
ФК ЛНЗ. Александр Каплиенко
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Украинский защитник Александр Каплиенко, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, трудоустроился в черкасском ЛНЗ. Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, Александр присоединился к тренерскому штабу юношеской команды «фиолетовых» (U-14), где будет помогать Денису Сытнику (главный тренер U-14).

В Украине Александр успел поиграть за разные команды. У него в карьере были: «Черноморец», ЛНЗ, «Металлист», «Днепр-1» и другие команды, но Каплиенко был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

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Александр Каплиенко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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