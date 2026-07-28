Украинский защитник вынужденно стал тренером, трудоустроившись в клубе УПЛ

Украинский защитник Александр Каплиенко, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, трудоустроился в черкасском ЛНЗ. Об этом пишет пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, Александр присоединился к тренерскому штабу юношеской команды «фиолетовых» (U-14), где будет помогать Денису Сытнику (главный тренер U-14).

В Украине Александр успел поиграть за разные команды. У него в карьере были: «Черноморец», ЛНЗ, «Металлист», «Днепр-1» и другие команды, но Каплиенко был вынужден завершить карьеру из-за проблем с сердцем.