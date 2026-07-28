Роман ГРИГОРЧУК: «Мы с надеждой ждем этого решения от Динамо»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua признался, что в Одессе ждут возвращения Владислава Герича, который в настоящее время выступает за киевское «Динамо».

— Есть информация, что вы ждете решения «Динамо» относительно будущего Герича. Вы бы хотели снова увидеть этого футболиста в составе «Черноморца»?

– Конечно. В прошлом сезоне Герич был очень важным футболистом для нас. Мы надеемся, что он будет с нами, но понимаем, что это не зависит от нас. Как будет... Мы ждем решения «Динамо» и надеемся, что Герич будет в расположении «Черноморца» – я бы этого хотел, – сказал Григорчук.

В прошлом сезоне Владислав Герич был одним из лидеров одесского «Черноморца» и помог команде Романа Григорчука выйти в Украинскую Премьер-лигу. В активе футболиста 23 матча в Первой лиге Украины за «моряков», где нападающий сумел забить 8 голов и отдать 2 голевые передачи.