Роман ГРИГОРЧУК: «Мы с надеждой ждем этого решения от Динамо»
Коуч «Черноморца» надеется на возвращение Владислава Герича
Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук в эксклюзивном интервью Sport.ua признался, что в Одессе ждут возвращения Владислава Герича, который в настоящее время выступает за киевское «Динамо».
— Есть информация, что вы ждете решения «Динамо» относительно будущего Герича. Вы бы хотели снова увидеть этого футболиста в составе «Черноморца»?
– Конечно. В прошлом сезоне Герич был очень важным футболистом для нас. Мы надеемся, что он будет с нами, но понимаем, что это не зависит от нас. Как будет... Мы ждем решения «Динамо» и надеемся, что Герич будет в расположении «Черноморца» – я бы этого хотел, – сказал Григорчук.
В прошлом сезоне Владислав Герич был одним из лидеров одесского «Черноморца» и помог команде Романа Григорчука выйти в Украинскую Премьер-лигу. В активе футболиста 23 матча в Первой лиге Украины за «моряков», где нападающий сумел забить 8 голов и отдать 2 голевые передачи.
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