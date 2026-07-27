Стало известно, кто из футболистов Динамо получает самую высокую зарплату

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко является самым высокооплачиваемым игроком в составе своей команды – об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 27-летний футболист сборной Украины получает около 1,5 миллиона долларов в год и занимает первое место по этому показателю в расположении «бело-синих».

Среди представителей донецкого «Шахтера» больше всего получают защитник Николай Матвиенко, вингер Педриньо и форвард Лассина Траоре, зарплата которых составляет 1,5 миллиона евро.

Леандро Андраде является самым высокооплачиваемым среди футболистов житомирского «Полесья» (840 тысяч долларов в год), лидером «Харькова» является полузащитник Иван Калюжный (500 тысяч), ЛНЗ – Мухаррем Яшари (300 тысяч).

В прошлом сезоне Шапаренко провел 37 матчей, в которых забил два гола и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника истекает в декабре 2030-го, а его стоимость составляет восемь миллионов евро.