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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 02:02 |
224
0

Стало известно, кто из футболистов Динамо получает самую высокую зарплату

Самым высокооплачиваемым игроком киевского клуба является Николай Шапаренко

27 июля 2026, 02:02 |
224
0
Стало известно, кто из футболистов Динамо получает самую высокую зарплату
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко
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Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко является самым высокооплачиваемым игроком в составе своей команды – об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 27-летний футболист сборной Украины получает около 1,5 миллиона долларов в год и занимает первое место по этому показателю в расположении «бело-синих».

Среди представителей донецкого «Шахтера» больше всего получают защитник Николай Матвиенко, вингер Педриньо и форвард Лассина Траоре, зарплата которых составляет 1,5 миллиона евро.

Леандро Андраде является самым высокооплачиваемым среди футболистов житомирского «Полесья» (840 тысяч долларов в год), лидером «Харькова» является полузащитник Иван Калюжный (500 тысяч), ЛНЗ – Мухаррем Яшари (300 тысяч).

В прошлом сезоне Шапаренко провел 37 матчей, в которых забил два гола и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника истекает в декабре 2030-го, а его стоимость составляет восемь миллионов евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Шапаренко Шахтер Донецк Николай Матвиенко Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Лассина Траоре Полесье Житомир Леандру Андраде Харьков Иван Калюжный ЛНЗ Черкассы Мухаррем Яшари Игорь Бурбас финансы
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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