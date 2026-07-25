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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 14:21 | Обновлено 25 июля 2026, 14:32
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Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер

Хамиду Файе из Гамбии приедет в лагерь киевского клуба и получит шанс проявить себя

25 июля 2026, 14:21 | Обновлено 25 июля 2026, 14:32
3403
4 Comments
Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер
Бубакарр Баджи, Дауда Санкаре, Хамиду Файе и Мухаммед Тункара
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Киевское «Динамо» пригласило на просмотр талантливого форварда Хамиду Файе, который на клубном уровне выступает за «Вагаду» в чемпионате Гамбии.

Юный 17-летний футболист прибудет в лагерь «бело-синих», где проведет два месяца, после чего тренерский штаб «Динамо» примет решение о будущем легионера.

Во время зимних сборов Файе находился в расположении донецкого «Шахтера» на сборах в Турции, но «горняки» были вынуждены отказаться от услуг игрока.

Причина – легионеру не исполнилось 18 лет, поэтому возникли проблемы с проживанием Хамиду на территории Украины на постоянной основе.

Файе является частью глобальной гамбийской академии ProStar – проекта, которым занимается партнер Вадима Шаблия, бывший игрок сборной Финляндии Алексей Еременко.

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Динамо Киев Шахтер Донецк просмотр игроков
Николай Тытюк Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Очевидно что реальная проблема в том что ему не семнадцать, а 27. Там был уже недавно один Диалло или как-то так, который в 17 лет лысеть начал, а к 22-м стал никому не нужен и выглядел как старик)))
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+5
Досить брати цих чорножопих ноунеймів
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+4
А что случилось ? Поц ссукисс не рассчитывает на своих с " динамовским душком"? 
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+1
Эти аборигены-пальмолазы как раз уровень дынамки суркисовой😄 Пусть забирают всех четырёх!
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0
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