Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер

Киевское «Динамо» пригласило на просмотр талантливого форварда Хамиду Файе, который на клубном уровне выступает за «Вагаду» в чемпионате Гамбии.

Юный 17-летний футболист прибудет в лагерь «бело-синих», где проведет два месяца, после чего тренерский штаб «Динамо» примет решение о будущем легионера.

Во время зимних сборов Файе находился в расположении донецкого «Шахтера» на сборах в Турции, но «горняки» были вынуждены отказаться от услуг игрока.

Причина – легионеру не исполнилось 18 лет, поэтому возникли проблемы с проживанием Хамиду на территории Украины на постоянной основе.

Файе является частью глобальной гамбийской академии ProStar – проекта, которым занимается партнер Вадима Шаблия, бывший игрок сборной Финляндии Алексей Еременко.