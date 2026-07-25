Динамо пригласило форварда, от которого был вынужден отказаться Шахтер
Хамиду Файе из Гамбии приедет в лагерь киевского клуба и получит шанс проявить себя
Киевское «Динамо» пригласило на просмотр талантливого форварда Хамиду Файе, который на клубном уровне выступает за «Вагаду» в чемпионате Гамбии.
Юный 17-летний футболист прибудет в лагерь «бело-синих», где проведет два месяца, после чего тренерский штаб «Динамо» примет решение о будущем легионера.
Во время зимних сборов Файе находился в расположении донецкого «Шахтера» на сборах в Турции, но «горняки» были вынуждены отказаться от услуг игрока.
Причина – легионеру не исполнилось 18 лет, поэтому возникли проблемы с проживанием Хамиду на территории Украины на постоянной основе.
Файе является частью глобальной гамбийской академии ProStar – проекта, которым занимается партнер Вадима Шаблия, бывший игрок сборной Финляндии Алексей Еременко.
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