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Англия
28 июля 2026, 12:42 | Обновлено 28 июля 2026, 13:48
1153
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Только один клуб в истории оформил 5 трансферов, стоимостью в 100+ млн евро

Лондонский Челси тратит сумасшедшие деньги

28 июля 2026, 12:42 | Обновлено 28 июля 2026, 13:48
1153
3 Comments
Только один клуб в истории оформил 5 трансферов, стоимостью в 100+ млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лондонский Челси является рекордсменом среди всех клубов в истории по количеству приобретений футболистов за 100 млн евро.

В активе лондонцев 5 подобных трансферов.

Игроки, перешедшие в Челси за 100+ млн евро

  • 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики)
  • 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона)
  • 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера)
  • 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера)

Приблизиться к Челси в скором времени может мадридский Реал, поскольку, по слухам, «Сливочные» собираются приобрести у РБ Лейпциг Яна Диоманде за сумму, которая превысит 100 млн евро.

Клубы по количеству игроков, приобретенных за 100+ млн евро

5 – Челси
3 – Барселона
3 – Реал
2 – Ливерпуль
2 – Манчестер Сити
2 – ПСЖ
1 – Арсенал
1 – Атлетико
1 – Ювентус
1 – Манчестер Юнайтед
1 – Тоттенхэм Хотспур

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трансферы Челси трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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І поки що дує якомусь Сіднею(товарняк),о зрівняли.
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с Лукаку и Хаверцом промазали
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