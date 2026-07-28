Только один клуб в истории оформил 5 трансферов, стоимостью в 100+ млн евро
Лондонский Челси тратит сумасшедшие деньги
Лондонский Челси является рекордсменом среди всех клубов в истории по количеству приобретений футболистов за 100 млн евро.
В активе лондонцев 5 подобных трансферов.
Игроки, перешедшие в Челси за 100+ млн евро
- 137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики)
- 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона)
- 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера)
- 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера)
Приблизиться к Челси в скором времени может мадридский Реал, поскольку, по слухам, «Сливочные» собираются приобрести у РБ Лейпциг Яна Диоманде за сумму, которая превысит 100 млн евро.
Клубы по количеству игроков, приобретенных за 100+ млн евро
5 – Челси
3 – Барселона
3 – Реал
2 – Ливерпуль
2 – Манчестер Сити
2 – ПСЖ
1 – Арсенал
1 – Атлетико
1 – Ювентус
1 – Манчестер Юнайтед
1 – Тоттенхэм Хотспур
Only 11 clubs have signed players for €100m or higher...— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 28, 2026
And no club has surpassed that transfer fee milestone more than Chelsea 💶🔵 pic.twitter.com/hoBeyErSVi
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