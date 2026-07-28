Только один клуб в истории оформил 5 трансферов, стоимостью в 100+ млн евро

Лондонский Челси является рекордсменом среди всех клубов в истории по количеству приобретений футболистов за 100 млн евро.

В активе лондонцев 5 подобных трансферов.

Игроки, перешедшие в Челси за 100+ млн евро

137.3 млн евро – Морган Роджерс (2026/27, из Астон Виллы)

121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики)

116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона)

113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера)

100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера)

Приблизиться к Челси в скором времени может мадридский Реал, поскольку, по слухам, «Сливочные» собираются приобрести у РБ Лейпциг Яна Диоманде за сумму, которая превысит 100 млн евро.

Клубы по количеству игроков, приобретенных за 100+ млн евро

5 – Челси

3 – Барселона

3 – Реал

2 – Ливерпуль

2 – Манчестер Сити

2 – ПСЖ

1 – Арсенал

1 – Атлетико

1 – Ювентус

1 – Манчестер Юнайтед

1 – Тоттенхэм Хотспур