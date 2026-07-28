WTA28 июля 2026, 12:25 |
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Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Мемфисе
28 июля 2026, 12:25 |
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В ночь на 29 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) начнет выступления в одиночном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.
В первом раунде украинка сыграет против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (WTA 307). Поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Дарьей Видмановой, либо с Мариной Бассольс.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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