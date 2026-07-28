Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 29 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) начнет выступления в одиночном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинка сыграет против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (WTA 307). Поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Дарьей Видмановой, либо с Мариной Бассольс.

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