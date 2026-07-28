ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира и экс-лидер ПСЖ сменил клуб в Катаре
Преснель Киммпембе продолжит выступления в «Аль-Харитиях»
30-летний французский защитник Преснель Кимпембе официально сменил клуб в чемпионате Катара. Игрок перешел из перволигового «Катара» во второлиговый «Аль-Харитиях».
Контракт с новым клубом Кимпембе подписал всего на один сезон. Обошелся защитник «Аль-Харитияху» бесплатно.
Вояж в чемпионат Катара Преснель совершил летом 2025 года. За год в составе «Катара» француз отыграл 11 матчей.
До этого защитник выступал за французский гранд – ПСЖ. Будучи воспитанником столичного клуба, Кимпембе прошел все уровни молодежных команд и добрался до основного состава.
На счету Преснеля 241 поединок за ПСЖ, в которых он забил три мяча и оформил два ассиста.
Ушел из родного клуба футболист из-за проблем со здоровьем. Частые травмы мешали ему получать игровую практику, поэтому конкурировать на равных с партнерами он не мог.
Вместе с ПСЖ защитник поднял над головой 24 трофея. Среди самого важного – Лига чемпионов 2024/25.
Также Кимпембе ранее выступал за национальную сборную Франции (28 матчей), с которой стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций в 2021-м.
الخريطيات يضم الفرنسي كيمبيمبي لموسم واحد pic.twitter.com/aNvnybNUVe— نادي الخريطيات الرياضي (@kharaitiyatsc) July 26, 2026
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