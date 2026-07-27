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Англия
27 июля 2026, 22:07 | Обновлено 27 июля 2026, 22:47
1222
0

Лидс покупает вратаря Манчестер Сити за рекордную сумму

Джеймс Траффорд провел в «Манчестер Сити» лишь год

27 июля 2026, 22:07 | Обновлено 27 июля 2026, 22:47
1222
0
Лидс покупает вратаря Манчестер Сити за рекордную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд
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«Лидс» уладил все формальности с «Манчестер Сити» о рекордной для клуба сделке по приобретению 23-летнего вратаря Джеймса Траффорда.

Контракт между клубами будет подписан на сумму около 45 миллионов евро плюс бонусы, а Траффорду предложено долгосрочное соглашение. Окончательно документ скрепят подписями на этой неделе.

Год назад «Сити» купил игрока за 31 млн евро у «Бернли». В прошлом сезоне кипер провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и в восьми случаях отстоял на ноль.

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Джеймс Траффорд Лидс Манчестер Сити трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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