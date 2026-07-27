Англия27 июля 2026, 22:07 | Обновлено 27 июля 2026, 22:47
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Лидс покупает вратаря Манчестер Сити за рекордную сумму
Джеймс Траффорд провел в «Манчестер Сити» лишь год
27 июля 2026, 22:07 | Обновлено 27 июля 2026, 22:47
1222
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«Лидс» уладил все формальности с «Манчестер Сити» о рекордной для клуба сделке по приобретению 23-летнего вратаря Джеймса Траффорда.
Контракт между клубами будет подписан на сумму около 45 миллионов евро плюс бонусы, а Траффорду предложено долгосрочное соглашение. Окончательно документ скрепят подписями на этой неделе.
Год назад «Сити» купил игрока за 31 млн евро у «Бернли». В прошлом сезоне кипер провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и в восьми случаях отстоял на ноль.
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