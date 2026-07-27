Лидс покупает вратаря Манчестер Сити за рекордную сумму

«Лидс» уладил все формальности с «Манчестер Сити» о рекордной для клуба сделке по приобретению 23-летнего вратаря Джеймса Траффорда.

Контракт между клубами будет подписан на сумму около 45 миллионов евро плюс бонусы, а Траффорду предложено долгосрочное соглашение. Окончательно документ скрепят подписями на этой неделе.

Год назад «Сити» купил игрока за 31 млн евро у «Бернли». В прошлом сезоне кипер провел 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и в восьми случаях отстоял на ноль.