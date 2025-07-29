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Англия
29 июля 2025, 21:56 |
429
0

Новичок Манчестер Сити стал лучшим в прошлом сезоне Чемпионшипа

Джеймс Траффорд сыграл почти 30 матчей в лиге без пропущенных мячей

29 июля 2025, 21:56 |
429
0
Новичок Манчестер Сити стал лучшим в прошлом сезоне Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд

«Манчестер Сити» совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.

Новичком команды стал голкипер Джеймс Траффорд, который в прошлом сезоне выступал за «Бернли» в Чемпионшипе.

Английский вратарь запомнился в сезоне 2024/25 тем, что сыграл 29 матчей без пропущенных мячей. Траффорд беспрекословно опередил своих конкурентов по данному показателю.

Количество матчей без пропущенных мячей в Чемпионшипе 2024/25

  1. 29 – Джеймс Траффорд (Бернли)
  2. 23 – Майкл Купер (Плимут Аргайл, Шеффилд Юнайтед)
  3. 21 – Иллан Меслир (Лидс Юнайтед)
  4. 14 – Энтони Паттерсон (Сандерленд)
  5. 14 – Лоуренс Вигуру (Свонси)
  6. 14 – Виктор Йоханссон (Сток Сити)
  7. 13 – Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс)
  8. 13 – Лукас Йенсен (Милволл)
  9. 13 – Джейми Камминг (Оксфорд Юнайтед)
  10. 12 – Фредди Вудмен (Престон Норт Энд)

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Манчестер Сити Джеймс Траффорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бернли статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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