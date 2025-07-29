Англия29 июля 2025, 21:56 |
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Новичок Манчестер Сити стал лучшим в прошлом сезоне Чемпионшипа
Джеймс Траффорд сыграл почти 30 матчей в лиге без пропущенных мячей
29 июля 2025, 21:56 |
429
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«Манчестер Сити» совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.
Новичком команды стал голкипер Джеймс Траффорд, который в прошлом сезоне выступал за «Бернли» в Чемпионшипе.
Английский вратарь запомнился в сезоне 2024/25 тем, что сыграл 29 матчей без пропущенных мячей. Траффорд беспрекословно опередил своих конкурентов по данному показателю.
Количество матчей без пропущенных мячей в Чемпионшипе 2024/25
- 29 – Джеймс Траффорд (Бернли)
- 23 – Майкл Купер (Плимут Аргайл, Шеффилд Юнайтед)
- 21 – Иллан Меслир (Лидс Юнайтед)
- 14 – Энтони Паттерсон (Сандерленд)
- 14 – Лоуренс Вигуру (Свонси)
- 14 – Виктор Йоханссон (Сток Сити)
- 13 – Эйнсли Пирс (Блэкберн Роверс)
- 13 – Лукас Йенсен (Милволл)
- 13 – Джейми Камминг (Оксфорд Юнайтед)
- 12 – Фредди Вудмен (Престон Норт Энд)
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