Новичок Манчестер Сити стал лучшим в прошлом сезоне Чемпионшипа

«Манчестер Сити» совершил очередной трансфер в летнее межсезонье.

Новичком команды стал голкипер Джеймс Траффорд, который в прошлом сезоне выступал за «Бернли» в Чемпионшипе.

Английский вратарь запомнился в сезоне 2024/25 тем, что сыграл 29 матчей без пропущенных мячей. Траффорд беспрекословно опередил своих конкурентов по данному показателю.

Количество матчей без пропущенных мячей в Чемпионшипе 2024/25