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Испания
29 июля 2026, 01:32 | Обновлено 29 июля 2026, 01:58
227
0

Реал уже не остановить. Перес решил потратить 200 миллионов евро

Клуб планирует на этой неделе оформить контракты с Бастони, Родри и Диоманде

29 июля 2026, 01:32 | Обновлено 29 июля 2026, 01:58
227
0
Реал уже не остановить. Перес решил потратить 200 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке и после оформления перехода Яна Диоманде планирует подписать ещё двух топ-футболистов.

По информации испанских СМИ, главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо рассчитывает на приход полузащитника «Манчестер Сити» Родри и защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес уже дал «зелёный свет» на попытку осуществить оба трансфера.

В «Реале» надеются договориться о трансферах Родри и Бастони примерно за 50 миллионов евро за каждого. С учётом перехода Диоманде три трансфера обойдутся мадридцам в 200 миллионов евро.

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Флорентино Перес трансферы Ла Лиги трансферы Ян Диоманде Алессандро Бастони Родри
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
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