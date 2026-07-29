Реал уже не остановить. Перес решил потратить 200 миллионов евро

Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке и после оформления перехода Яна Диоманде планирует подписать ещё двух топ-футболистов.

По информации испанских СМИ, главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо рассчитывает на приход полузащитника «Манчестер Сити» Родри и защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес уже дал «зелёный свет» на попытку осуществить оба трансфера.

В «Реале» надеются договориться о трансферах Родри и Бастони примерно за 50 миллионов евро за каждого. С учётом перехода Диоманде три трансфера обойдутся мадридцам в 200 миллионов евро.