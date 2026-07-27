Вратарь сборной Украины выбрал новый клуб. Контракт на четыре года

«Харьков» в ближайшее время оформит переход сразу двух украинских футболистов.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, 28 июля медицинское обследование пройдет вратарь сборной Украины Георгий Ермаков. Если обследование не выявит проблем, голкипер подпишет с харьковским клубом контракт сроком на четыре года и покинет «Маккаби» Хайфа.

Кроме того, к тренировкам с командой присоединится защитник Артем Смоляков. Футболист уже прошел необходимые медицинские процедуры и готов приступить к работе в новом клубе. Сообщается, что Смоляков будет выступать за «Харьков» на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.