Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь сборной Украины выбрал новый клуб. Контракт на четыре года
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 20:50 | Обновлено 27 июля 2026, 21:10
1665
0

Вратарь сборной Украины выбрал новый клуб. Контракт на четыре года

«Харьков» завершает переговоры по Ермакову и Смолякову

27 июля 2026, 20:50 | Обновлено 27 июля 2026, 21:10
1665
0
Вратарь сборной Украины выбрал новый клуб. Контракт на четыре года
УАФ. Георгий Ермаков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Харьков» в ближайшее время оформит переход сразу двух украинских футболистов.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, 28 июля медицинское обследование пройдет вратарь сборной Украины Георгий Ермаков. Если обследование не выявит проблем, голкипер подпишет с харьковским клубом контракт сроком на четыре года и покинет «Маккаби» Хайфа.

Кроме того, к тренировкам с командой присоединится защитник Артем Смоляков. Футболист уже прошел необходимые медицинские процедуры и готов приступить к работе в новом клубе. Сообщается, что Смоляков будет выступать за «Харьков» на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

По теме:
Трансфер мечты. 36-летний Хендерсон интересен гранду АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Знакомое лицо. Душан Тадич вернулся в Нидерланды
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Игорь Бурбас Артем Смоляков Харьков трансферы Маккаби Хайфа трансферы УПЛ Георгий Ермаков
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
Футбол | 27 июля 2026, 19:29 1
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга

Элой Ром допустил грубейшую ошибку

Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Футбол | 27 июля 2026, 07:32 12
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов

Тренер может возглавить сборную Турции

Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Футбол | 27.07.2026, 08:20
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Футбол | 27.07.2026, 09:35
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
Футбол | 27.07.2026, 15:21
«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
«Это наша заветная мечта». Туран сделал громкое заявление о Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 33
Другие виды
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
Коноплю поломали на 10-й минуте товарищеского матча Боруссии
25.07.2026, 18:24 12
Футбол
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 13
Бокс
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
26.07.2026, 11:44 29
Футбол
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 118
Футбол
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
Пономаренко принял резонансное решение после продления контракта с Динамо
26.07.2026, 07:02 10
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем