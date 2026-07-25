ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб расстался с вратарем сборной Украины
Ермаков покинет Израиль
Израильский «Маккаби» из Хайфы объявил об уходе украинского вратаря Георгия Ермакова. Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.
В заявлении отмечается, что стороны достигли договоренности о трансфере вратаря. Уже в начале следующей недели футболист должен пройти медицинское обследование, после чего переход будет окончательно оформлен.
24-летний украинец присоединился к «Маккаби» перед стартом прошлого сезона и провел в составе израильского клуба один год.
В клубе поблагодарили Ермакова за выступления и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Пока официально не сообщается, в каком именно клубе продолжит карьеру украинский вратарь, однако украинские СМИ сообщали, что следующим местом назначения вратаря должен стать «Харьков».
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