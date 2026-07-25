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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб расстался с вратарем сборной Украины
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 20:10 |
956
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб расстался с вратарем сборной Украины

Ермаков покинет Израиль

25 июля 2026, 20:10 |
956
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб расстался с вратарем сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Израильский «Маккаби» из Хайфы объявил об уходе украинского вратаря Георгия Ермакова. Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

В заявлении отмечается, что стороны достигли договоренности о трансфере вратаря. Уже в начале следующей недели футболист должен пройти медицинское обследование, после чего переход будет окончательно оформлен.

24-летний украинец присоединился к «Маккаби» перед стартом прошлого сезона и провел в составе израильского клуба один год.

В клубе поблагодарили Ермакова за выступления и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Пока официально не сообщается, в каком именно клубе продолжит карьеру украинский вратарь, однако украинские СМИ сообщали, что следующим местом назначения вратаря должен стать «Харьков».

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Харьков трансферы Маккаби Хайфа Виктор Вацко чемпионат Израиля по футболу трансферы УПЛ Георгий Ермаков
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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