Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 19:55 | Обновлено 27 июля 2026, 19:57
936
0

ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»

Тренер «Карпат» отметил уровень Бруниньо

27 июля 2026, 19:55 | Обновлено 27 июля 2026, 19:57
936
0
ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруниньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес высоко оценил уровень Бруниньо и рассказал, за счёт чего «львы» попробуют компенсировать потерю лидера команды.

«Что касается Бруниньо, то это особенный футболист. Очень разноплановый игрок. Думаю, он ещё не до конца верит в себя. Если бы он поверил в свои возможности, то, на мой взгляд, уже выступал бы в элитном дивизионе Испании, Италии или любой другой страны высшего уровня. Думаю, по своим качествам это самый сильный футболист, которого мне приходилось тренировать.

Конечно, есть аспекты, в которых ему нужно совершенствоваться. Если он это сделает, уверен, что уже в ближайшие годы мы увидим его в одной из ведущих лиг.

Заменить такого футболиста сейчас очень сложно. На трансферном рынке нет игроков такого уровня, которых мы могли бы пригласить. Из-за ситуации в стране и экономических обстоятельств сделать это непросто.

Как мы можем его заменить? Прежде всего, благодаря командной игре. Именно поэтому к нам приходят новые футболисты, которые должны усилить команду и помочь компенсировать индивидуальные качества Бруниньо, Фаала и ещё некоторых других игроков. Мы хотим стать немного сильнее именно как команда, именно как коллектив», – сказал Фернандес.

В прошлом сезоне Бруниньо провёл 26 матчей в составе «Карпат», в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста, а летом был продан за более чем 1,5 млн евро в «Маккаби» Хайфа.

По теме:
Карпаты ищут нападающего, похожего на Фаала, но столкнулись с проблемами
Тренер Карпат сказал, в чем Марченко превосходит Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе капитана
Бруниньо (Карпаты) Фран Фернандес Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Футбол | 27 июля 2026, 13:28 10
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А

Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»

Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Футбол | 27 июля 2026, 09:35 6
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему

Камеры режиссеров трансляции запечатлели реакцию аргентинца

Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Футбол | 27.07.2026, 07:32
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Футбол | 27.07.2026, 18:25
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Лидер Шахтера: «Все голы мы оставили на Лигу чемпионов и УПЛ»
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Футбол | 27.07.2026, 19:44
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Швайнштайгер обвинил Гвардиолу в провалах сборной Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 33
Другие виды
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 19
Бокс
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины
26.07.2026, 11:22 19
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
26.07.2026, 11:44 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем