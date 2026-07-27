ФЕРНАНДЕС: «Если бы он поверил в свои возможности, то играл бы в топ-лиге»

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес высоко оценил уровень Бруниньо и рассказал, за счёт чего «львы» попробуют компенсировать потерю лидера команды.

«Что касается Бруниньо, то это особенный футболист. Очень разноплановый игрок. Думаю, он ещё не до конца верит в себя. Если бы он поверил в свои возможности, то, на мой взгляд, уже выступал бы в элитном дивизионе Испании, Италии или любой другой страны высшего уровня. Думаю, по своим качествам это самый сильный футболист, которого мне приходилось тренировать.

Конечно, есть аспекты, в которых ему нужно совершенствоваться. Если он это сделает, уверен, что уже в ближайшие годы мы увидим его в одной из ведущих лиг.

Заменить такого футболиста сейчас очень сложно. На трансферном рынке нет игроков такого уровня, которых мы могли бы пригласить. Из-за ситуации в стране и экономических обстоятельств сделать это непросто.

Как мы можем его заменить? Прежде всего, благодаря командной игре. Именно поэтому к нам приходят новые футболисты, которые должны усилить команду и помочь компенсировать индивидуальные качества Бруниньо, Фаала и ещё некоторых других игроков. Мы хотим стать немного сильнее именно как команда, именно как коллектив», – сказал Фернандес.