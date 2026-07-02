ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал топ-легионера из УПЛ
Бруниньо перешел в Маккаби Хайфа из Карпат
Израильский «Маккаби Хайфа» официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо.
Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что «Маккаби Хайфа» заплатил за игрока 1,6 миллиона евро.
Бруниньо присоединился к «Карпатам» в сентябре 2024 года. За «львов» бразилец сыграл 50 матчей, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач в рамках УПЛ. Также в активе полузащитника два матча в Кубке Украины, где он забил один гол и отдал одну голевую передачу.
В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
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