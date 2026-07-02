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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 17:56 | Обновлено 02 июля 2026, 18:13
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал топ-легионера из УПЛ

Бруниньо перешел в Маккаби Хайфа из Карпат

02 июля 2026, 17:56 | Обновлено 02 июля 2026, 18:13
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал топ-легионера из УПЛ
ФК Карпаты. Бруниньо
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Израильский «Маккаби Хайфа» официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником львовских «Карпат» Бруниньо.

Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Маккаби Хайфа» заплатил за игрока 1,6 миллиона евро.

Бруниньо присоединился к «Карпатам» в сентябре 2024 года. За «львов» бразилец сыграл 50 матчей, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач в рамках УПЛ. Также в активе полузащитника два матча в Кубке Украины, где он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В сезоне 2025/26 Бруниньо провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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Маккаби Хайфа Карпаты Львов трансферы УПЛ Бруниньо (Карпаты) трансферы чемпионат Израиля по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Маккаби Хайфа
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