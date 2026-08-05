Арда Туран заявил, что Шахтер не готов к Лиге чемпионов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран оценил готовность команды к новому сезону.

«Первые две недели сезона мы будем работать очень интенсивно. Мы сознательно пошли на этот риск, ведь впереди нас ждут важные матчи в Лиге чемпионов. Сейчас мы не готовы ни физически, ни психологически к УПЛ и Лиге чемпионов, начиная с меня.

Защитить титул даже сложнее, чем его завоевать. Если ты носишь футболку «Шахтера», то должен каждый день вести себя как чемпион. Мы не можем контролировать результат, но можем контролировать свое отношение и борьбу», – сказал тренер.