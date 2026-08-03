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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 09:02 |
848
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Арда Туран отказался от бывшего игрока сборной Украины

Швед не попал в заявку «Шахтера» на сезон УПЛ

03 августа 2026, 09:02 |
848
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Арда Туран отказался от бывшего игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед
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Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку на сезон 2026/27 чемпионата Украины. Главный тренер «горняков» Арда Туран включил в список 32 футболиста, среди которых есть и летние новички команды.

В то же время в заявке не нашлось места для бывшего игрока сборной Украины Марьяна Шведа, который не входит в планы турецкого наставника на предстоящий сезон.

Швед является воспитанником львовских «Карпат», в составе которых дебютировал на профессиональном уровне. После двухлетнего пребывания в испанской «Севилье» он вернулся в родной клуб в 2017 году, где яркой игрой привлек внимание шотландского «Селтика».

Впрочем, закрепиться в составе шотландского гранда украинцу не удалось, и в 2019 году он вновь на правах аренды вернулся в «Карпаты».

В настоящее время контракт Шведа с «горняками» действует до лета 2027 года.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Марьян Швед
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Велкам ту Карпати егейн))
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