Арда Туран отказался от бывшего игрока сборной Украины

Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку на сезон 2026/27 чемпионата Украины. Главный тренер «горняков» Арда Туран включил в список 32 футболиста, среди которых есть и летние новички команды.

В то же время в заявке не нашлось места для бывшего игрока сборной Украины Марьяна Шведа, который не входит в планы турецкого наставника на предстоящий сезон.

Швед является воспитанником львовских «Карпат», в составе которых дебютировал на профессиональном уровне. После двухлетнего пребывания в испанской «Севилье» он вернулся в родной клуб в 2017 году, где яркой игрой привлек внимание шотландского «Селтика».

Впрочем, закрепиться в составе шотландского гранда украинцу не удалось, и в 2019 году он вновь на правах аренды вернулся в «Карпаты».

В настоящее время контракт Шведа с «горняками» действует до лета 2027 года.