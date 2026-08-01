Выбор Турана. Шахтер заявил на сезон 32 игрока, включая новичков

3 августа Шахтер стартует в УПЛ домашним матчем с Кудровкой.

Из аренды в команду вернулся Георгий Гочолейшвили, а новыми игроками Шахтера являются Александр Караваев, Райан Роберто и Глейкер Мендоса.

Шахтер опубликовал заявку на новый сезон чемпионата Украины. Наставник Арда Туран включил в заявку 32 игрока, включая новичков.

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