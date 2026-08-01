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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:55 | Обновлено 01 августа 2026, 16:13
1602
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Выбор Турана. Шахтер заявил на сезон 32 игрока, включая новичков

Клуб опубликовал заявку на новый чемпионат

01 августа 2026, 15:55 | Обновлено 01 августа 2026, 16:13
1602
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Выбор Турана. Шахтер заявил на сезон 32 игрока, включая новичков
ФК Шахтер
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Шахтер опубликовал заявку на новый сезон чемпионата Украины. Наставник Арда Туран включил в заявку 32 игрока, включая новичков.

Из аренды в команду вернулся Георгий Гочолейшвили, а новыми игроками Шахтера являются Александр Караваев, Райан Роберто и Глейкер Мендоса.

Вратари: 23. Кирилл Фесюн, 31. Дмитрий Ризнык, 34. Ростислав Баглай, 48. Денис Твардовский.

Защитники: 4. Марлон Сантос, 5. Валерий Бондарь, 12. Георгий Гочолейшвили, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грам, 20. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитрий Крыськив, 10. Педриньо, 11. Невертон, 14. Изаки Силва, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 33. Денис Сметана, 68. Проспер Обах, 71. Райан Роберто, 77. Глейкер Мендоса.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 9. Кауан Элиас, 49. Лука Мейреллиш.

3 августа Шахтер стартует в УПЛ домашним матчем с Кудровкой.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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