На пост тренера сборной Италии нашли компромиссную фигуру

Поиски нового тренера для сборной Италии продолжаются после того, как Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола отказались от этой работы, а кандидатура Андреа Пирло сорвалась из-за скандала. В числе других имен упоминались Антонио Конте, Роберто Манчини, Раффаэле Палладино, Стефано Пиоли и даже бывший тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли.

Последним кандидатом на вакантную должность стал Тиаго Мотта, который должен устроить как советников федерации Паоло Мальдини и Леонардо, так и президента ФИГК Джованни Малаго.

В следующем месяце Тиаго Мотте исполнится 44 года. Он играл за сборную Италии, начав свою карьеру в Серии А в 2008 году в «Дженоа», затем перейдя в «Интер», а в январе 2012 года – в «Пари Сен-Жермен». Его тренерская карьера была довольно неоднозначной: он работал в «Дженоа» и «Специи», а затем, спустя два года, добился успеха в «Болонье», выведя команду в Лигу чемпионов.

Тиаго Мотта покинул клуб летом 2024 года, перейдя на новую должность в «Ювентус», но был уволен в марте 2025 года после 18 побед, 16 ничьих и 8 поражений.

Внятных объяснений, чем начинающие тренеры Пирло и Мотта лучше опытнейших Манчини и Конте, так никто и не дал.