Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Президент УАФ раскритиковал действия бывших партнеров
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал поступки своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями или посещали Россию после начала полномасштабной войны.
«Я выразил своё разочарование, и они об этом знают. Им придётся с этим жить, это их выбор. Пока что наши отношения прекращены. Мне было больно», – заявил Шевченко.
Ранее президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах создания масштабного проекта для всего украинского футбола — центра развития национальных сборных.
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