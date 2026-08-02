Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал поступки своих бывших партнеров по итальянскому футболу, которые сотрудничали с российскими компаниями или посещали Россию после начала полномасштабной войны.

«Я выразил своё разочарование, и они об этом знают. Им придётся с этим жить, это их выбор. Пока что наши отношения прекращены. Мне было больно», – заявил Шевченко.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах создания масштабного проекта для всего украинского футбола — центра развития национальных сборных.