Украина. Премьер лига27 июля 2026, 11:17 | Обновлено 27 июля 2026, 11:35
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Александр КЕМКИН: «Украинские вратари могут успешно играть в Европе»
По его мнению, в Украине много вратарей высокого уровня
27 июля 2026, 11:17 | Обновлено 27 июля 2026, 11:35
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Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился мыслями об уровне украинских голкиперов.
«В Украине всегда была очень сильная вратарская школа. Не хочу кого-то отдельно выделять, ведь у нас много вратарей высокого уровня. Убежден, что многие из них уже сегодня могут успешно играть в Европе и демонстрировать там свой класс», – пояснил он.
В прошлом сезоне Кемкин принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, пропустил 39 мячей и в 7 матчах отстоял «на ноль».
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