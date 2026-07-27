Александр КЕМКИН: «Украинские вратари могут успешно играть в Европе»

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился мыслями об уровне украинских голкиперов.

«В Украине всегда была очень сильная вратарская школа. Не хочу кого-то отдельно выделять, ведь у нас много вратарей высокого уровня. Убежден, что многие из них уже сегодня могут успешно играть в Европе и демонстрировать там свой класс», – пояснил он.