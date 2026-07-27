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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 11:17 | Обновлено 27 июля 2026, 11:35
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0

Александр КЕМКИН: «Украинские вратари могут успешно играть в Европе»

По его мнению, в Украине много вратарей высокого уровня

27 июля 2026, 11:17 | Обновлено 27 июля 2026, 11:35
155
0
Александр КЕМКИН: «Украинские вратари могут успешно играть в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кемкин
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Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин поделился мыслями об уровне украинских голкиперов.

«В Украине всегда была очень сильная вратарская школа. Не хочу кого-то отдельно выделять, ведь у нас много вратарей высокого уровня. Убежден, что многие из них уже сегодня могут успешно играть в Европе и демонстрировать там свой класс», – пояснил он.

В прошлом сезоне Кемкин принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, пропустил 39 мячей и в 7 матчах отстоял «на ноль».

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Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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