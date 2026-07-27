«Нет эмоций к ним». Экс-игрок Карпат о матче против бывшего клуба

Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин высказался о предстоящем матче против «Карпат».

Новый сезон криворожская команда начнёт против львовян 1 августа в рамках 1-го тура УПЛ. Последние два года Кемкин был игроком «Карпат», а прошлый сезон проводил в «Кривбассе» на правах аренды. 1 июля львовский клуб продал его контракт за 175 тысяч евро.

«Для меня игра с «Карпатами» – обычный матч. Я всегда одинаково настраиваюсь на каждую игру, независимо от соперника. В целом, «Карпаты» – интересный клуб и большой бренд украинского футбола. Слежу за ними. Но сейчас у меня нет каких-то особых эмоций или привилегий – это уже соперник, как и любой другой. В «Карпатах» много игроков очень хорошего уровня, поэтому нужно ожидать опасности от каждого. Посмотрим, удастся ли им забить мне», – пояснил Кемкин.