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Украина. Премьер лига
27 июля 2026, 10:46 | Обновлено 27 июля 2026, 10:56
642
0

«Нет эмоций к ним». Экс-игрок Карпат о матче против бывшего клуба

Кемкин ожидает сложного матча против львовян

27 июля 2026, 10:46 | Обновлено 27 июля 2026, 10:56
642
0
«Нет эмоций к ним». Экс-игрок Карпат о матче против бывшего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кемкин
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Вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин высказался о предстоящем матче против «Карпат».

Новый сезон криворожская команда начнёт против львовян 1 августа в рамках 1-го тура УПЛ. Последние два года Кемкин был игроком «Карпат», а прошлый сезон проводил в «Кривбассе» на правах аренды. 1 июля львовский клуб продал его контракт за 175 тысяч евро.

«Для меня игра с «Карпатами» – обычный матч. Я всегда одинаково настраиваюсь на каждую игру, независимо от соперника. В целом, «Карпаты» – интересный клуб и большой бренд украинского футбола. Слежу за ними. Но сейчас у меня нет каких-то особых эмоций или привилегий – это уже соперник, как и любой другой. В «Карпатах» много игроков очень хорошего уровня, поэтому нужно ожидать опасности от каждого. Посмотрим, удастся ли им забить мне», – пояснил Кемкин.

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Александр Кемкин Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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