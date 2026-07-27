Доминация Шахтера и проблемы Динамо. Бабич – о новом сезоне в УПЛ

Уже в ближайшую пятницу 31 июля в УПЛ стартует новый сезон. Сезон, который обещает быть не менее интересным, чем предыдущий, когда борьба на всех этажах турнирной таблицы велась практически до последнего тура.

О перспективах команд на предстоящий чемпионат и прогнозом на это соперничество с сайтом Sport.ua высказался известный отечественный наставник, футбольный эксперт Александр Бабич.

«Шахтер»

Команда особо не изменилась, а это говорит о стабильности. По той информации, которая есть, можно сказать, что «горняки» работали интенсивно, проводились контрольные матчи на фоне нагрузок. При этом, не было ни одного поражения. Уверен, что за этот период коллектив еще больше сыгрался под руководством Арды Турана. И, так как свои еврокубковые матчи дончане начнут осенью, то они сейчас могут полностью сконцентрироваться на чемпионате. Для меня это пока главный претендент на золотые медали.

ЛНЗ

Прошлый сезон стал знаковым для команды и клуба. Сейчас черкасщане получают свой первый еврокубковый опыт. Если им удастся пройти в Лиге конференций «Гент», то я не исключаю сбои в результатах в чемпионате страны. Но важно, что ЛНЗ не отходит от своей игры, стараясь, прежде всего, надежно сыграть в обороне. Впрочем, повторить свое достижение (серебряные медали) им вряд ли удастся. Думаю, выше четвертого места команда не поднимется, поскольку и соперники к ЛНЗ будут относиться по-другому, что, в принципе, показала весенняя часть прошлого первенства.

«Полесье»

Не считая Гуцуляка, «Полесье» не потеряло основных футболистов. К тому же команда неплохо усилились. Меня приятно удивляет их рисунок игры, нацеленность на ворота соперника. Считаю, что подопечные Руслана Ротаня будут продолжать прогрессировать, поэтому предположу, что это будет главный фаворит в соперничестве за второе место в УПЛ.

«Динамо»

«Динамо»

На мой взгляд, в нынешнем сезоне «Динамо» будет еще тяжелее, поскольку проблемы в обороне никуда не делись, что показали спарринги в межсезонье и особенно первый матч Лиги Европы против ПАОКа. Нет надежности не только у центральных защитников, но и в оборонительных действиях команды в целом.

Молодым футболистам нужно время, чтобы стать более стабильными. Полгода недостаточно для того, чтобы все поменялось в лучшую сторону. Поэтому предположу, что для киевлян четвертое место в Премьер-лиге будет потолком.

«Харьков»

Харьковчане подписали качественных легионеров. Плюс, клуб усилился авторитетным специалистом в лице Николая Павлова, который знает все тонкости нашего футбола. Учитывая амбициозные планы руководства «Харькова», спрогнозирую высокое место для команды. Думаю, на бронзовые медали им можно замахнуться.

«Колос»

Это стабильный середняк Премьер-лиги. Больших изменений в составе «Колоса» не произошло. Не жду от команды какого-то прыжка вверх, но и уверен в том, что свои позиции она не потеряет. Думаю, что подопечные Руслана Костышина будут бороться за пятое-седьмое место.

«Кривбасс»

Если говорить о составе, то криворожане в межсезонье, однозначно, больше потеряли, чем нашли в плане кадрового потенциала. Новичкам необходимо сыграться, а на это может уйти немало времени, которого нет. В минувшем чемпионате «Кривбасс» занял седьмое место. Считаю, что в будущем чемпионате команде не удастся добиться прогресса в турнирной таблице.

«Заря»

У луганчан стабильный состав. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, команду покинул только Андушич и Вантух. Имея неплохих легионеров и амбициозное руководство, можно предположить, что в будущем чемпионате команде Виктора Скрипника вполне по силам побороться за место в пятерке.

«Карпаты»

Карпаты. Карпаты – Верес

От «Карпат» уже не первый сезон ждут высоких результатов, однако всякий раз этого не случается. Команда пытается действовать комбинационно, они неплохо смотрелись на сборах. Но мне почему-то кажется, что и сейчас большого прогресса мы не увидим, учитывая, сколько основных футболистов покинули львовский коллектив. Максимум, это соперничество за пятую-восьмую позицию.

«Эпицентр»

А вот от «Эпицентра» я как раз жду прогресса. Команда обтерлась в элитном дивизионе, подписаны неплохие испанские футболисты. Поэтому я вижу, что подопечные Сергея Нагорняка должны быть как минимум твердым середняком УПЛ. Предположу, что в новом чемпионате «Эпицентр» будет действовать с позиции силы и чаще добиваться положительного результата. Считаю, что ниже девятого-десятого места коллектив в итоговом протоколе не опустится.

«Верес»

Каждый новый сезон «Верес» относительно неплохо начинает, но постепенно начинаются качели, и в большей степени в отрицательную сторону. Спады не позволяют ровенчанам побеждать по три-четыре игры кряду. Думаю, что предстоящий сезон не станет исключением. Максимальным их результатом будет 11-12-е место, а может, будет борьба и за выживание.

«Оболонь»

Оболонь. Александр Слободян (слева)

По меркам середняка УПЛ киевляне неплохо усилились, и насколько я знаю, президент клуба Александр Слободян увеличил бюджет. Эти усилия наверняка направлены на то, чтобы команда избежала опасной зоны, чтобы более спокойно себя чувствовать по ходу турнира. Ставлю на то, что «Оболонь» будет бороться за попадание в десятку. Но если, даже коллектив будет 11-м или 12-м, это не должно стать для них трагедией.

«Кудровка»

В минувшем чемпионате «Кудровка» только благодаря стыковым матчам удержалась в УПЛ. При всем уважении к этому коллективу, считаю, что и сейчас это будет один из претендентов в борьбе за выживание. Команде будет непросто конкурировать даже с теми соперниками, которые зашли из Первой лиги.

«Буковина»

Черновицкая команда многих приятно удивила своим выступлением в прошлом сезоне. Настолько мощно подопечные Сергея Шищенко прошли всю дистанцию в Первой лиге. Но в УПЛ все это делать будет намного сложнее. Команда усиливается, но череда травм многих футболистов, не может не беспокоит накануне старта в новом сезоне. Главная задача «Буковины» – это закрепиться в элитном дивизионе, поэтому выше 11-го места, по крайней мере, на данный момент, я их не вижу.

«Черноморец»

Одесситам будет непросто, так как на клуб наложен трансферный бан. «Черноморец» ждет арендованных футболистов. Однозначно, задача у команды – закрепиться в Премьер-лиге. А получится ли это у них, может проясниться уже по ходу первой части сезона. Состав, который пока есть в распоряжении Романа Григорчука, не позволяет ставить более высокие задачи.

«Левый Берег»

«Верес», «Кудровка», «Черноморец» и, наверное, «Левый Берег» примкнет к этой компании в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. Да, у киевлян есть качественные исполнители, но на сегодняшний день им будет сложно конкурировать, допустим, с «Карпатами», «Зарей» и даже с «Эпицентром».