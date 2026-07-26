Моуринью указал на дверь звездному воспитаннику Реала

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо провел личную беседу с центральным защитником Раулем Асенсио, в ходе которой сообщил воспитаннику клуба, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Сообщается, что в настоящее время руководство «бланкос» вместе с агентом игрока Жорже Мендешем занимаются поиском новой команды для футболиста. Впрочем, сам Асенсио по-прежнему хочет остаться в «Реале», несмотря на недоверие со стороны тренерского штаба.

Источник отмечает, что для Моуринью важно, чтобы Асенсио покинул клуб в ближайшее время, поскольку его уход разблокирует опцию покупки нового центрального защитника, которого хочет португалец.