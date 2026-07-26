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  4. Моуринью указал на дверь звездному воспитаннику Реала
Испания
26 июля 2026, 23:20 |
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Моуринью указал на дверь звездному воспитаннику Реала

Рауль Асенсио ищет новый клуб

26 июля 2026, 23:20 |
751
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Моуринью указал на дверь звездному воспитаннику Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо провел личную беседу с центральным защитником Раулем Асенсио, в ходе которой сообщил воспитаннику клуба, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Сообщается, что в настоящее время руководство «бланкос» вместе с агентом игрока Жорже Мендешем занимаются поиском новой команды для футболиста. Впрочем, сам Асенсио по-прежнему хочет остаться в «Реале», несмотря на недоверие со стороны тренерского штаба.

Источник отмечает, что для Моуринью важно, чтобы Асенсио покинул клуб в ближайшее время, поскольку его уход разблокирует опцию покупки нового центрального защитника, которого хочет португалец.

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Рауль Асенсио Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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