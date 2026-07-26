Арсенал готов предложить Винисиусу самую высокую зарплату в истории клуба

Лондонский «Арсенал» твердо намерен подписать контракт с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

Источник сообщает, что «канониры» настолько увлечены идеей выкупить контракт игрока, что готовы предложить ему беспрецедентные условия сотрудничества. В частности, бразилец может получать в Лондоне 400 000 фунтов или 468 000 евро в неделю. То есть годовая зарплата Винисиуса составит около 24,5 миллиона евро. Сейчас самую высокую зарплату в клубе получает Кай Хаверц – 16,7 миллиона в год.

Ранее стало известно, что Винисиус хочет остаться в «Реале», но требует от клуба повысить ему зарплату до 20 миллионов евро в год.