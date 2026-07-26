Арсенал готов предложить Винисиусу самую высокую зарплату в истории клуба
Бразилец может получать в «Арсеналі» 24,5 млн евро в год
Лондонский «Арсенал» твердо намерен подписать контракт с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.
Источник сообщает, что «канониры» настолько увлечены идеей выкупить контракт игрока, что готовы предложить ему беспрецедентные условия сотрудничества. В частности, бразилец может получать в Лондоне 400 000 фунтов или 468 000 евро в неделю. То есть годовая зарплата Винисиуса составит около 24,5 миллиона евро. Сейчас самую высокую зарплату в клубе получает Кай Хаверц – 16,7 миллиона в год.
Ранее стало известно, что Винисиус хочет остаться в «Реале», но требует от клуба повысить ему зарплату до 20 миллионов евро в год.
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