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Англия
26 июля 2026, 22:26 | Обновлено 26 июля 2026, 22:57
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0

Арсенал готов предложить Винисиусу самую высокую зарплату в истории клуба

Бразилец может получать в «Арсеналі» 24,5 млн евро в год

26 июля 2026, 22:26 | Обновлено 26 июля 2026, 22:57
1314
0
Арсенал готов предложить Винисиусу самую высокую зарплату в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Лондонский «Арсенал» твердо намерен подписать контракт с вингером «Реала» и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

Источник сообщает, что «канониры» настолько увлечены идеей выкупить контракт игрока, что готовы предложить ему беспрецедентные условия сотрудничества. В частности, бразилец может получать в Лондоне 400 000 фунтов или 468 000 евро в неделю. То есть годовая зарплата Винисиуса составит около 24,5 миллиона евро. Сейчас самую высокую зарплату в клубе получает Кай Хаверц – 16,7 миллиона в год.

Ранее стало известно, что Винисиус хочет остаться в «Реале», но требует от клуба повысить ему зарплату до 20 миллионов евро в год.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кай Хаверц
Андрей Плыгун Источник: The Telegraph
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